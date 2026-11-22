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Βίντεο που φέρονται να καταγράφουν την κατάρριψη δύο αμερικανικών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επιθέσεις εναντίον συστημάτων ραντάρ Patriot στο Μπαχρέιν έδωσε στη δημοσιότητα η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Στο πρώτο οπτικό υλικό, το οποίο μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, προβάλλονται εικόνες που, σύμφωνα με τους ιρανικούς ισχυρισμούς, αποδεικνύουν την κατάρριψη δύο αμερικανικών drones, τύπου MQ-9 και MQ-1, πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ξεχωριστό βίντεο παρουσιάζεται επιχείρηση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία είχε ως στόχο δύο αμερικανικά ραντάρ αεράμυνας Patriot στις στρατιωτικές βάσεις αλ-Ρίφα και Αουάλι στο Μπαχρέιν.

IRGC announced a combined missile and drone strike, targeting two US Patriot air defense radars at the Al-Riffa and Awali bases in #Bahrain in retaliation for Iranian airspace violations by US MQ-1 and MQ-9 drones. #Iran https://t.co/FGnsy1spq2 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για την πληρωμή του Δεκεμβρίου — Iran Nuances (@IranNuances) November 21, 2026

Το βίντεο συνοδεύεται από μήνυμα με το οποίο η ιρανική πλευρά προκαλεί την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) να εκδώσει νέο «έλεγχο γεγονότων» (fact-check), αμφισβητώντας τους προηγούμενους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός των ΗΠΑ παρέμεινε άθικτος και δεν αποτέλεσε στόχο επιθέσεων.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως αντίποινα για φερόμενες παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ, καθώς και για επίθεση σε εγκατάσταση ραντάρ στη νήσο Χενγκάμ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, το οπτικό υλικό δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.