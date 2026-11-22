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Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το κέντρο του Ζάγκρεμπ, ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του 32χρονου Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις σε ψυχιατρική κλινική και απαιτώντας την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκομένους, καθώς και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των ασθενών.

Ο Πέρις, πρώην αθλητής και προπονητής, έχασε τη ζωή του στις 21 Οκτωβρίου, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κροατική κοινωνία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το εσωτερικό της ψυχιατρικής κλινικής Jankomir στο Ζάγκρεμπ.

Το οκτάλεπτο υλικό, το οποίο προέρχεται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, φέρεται να καταγράφει μέλη του προσωπικού να χτυπούν τον ασθενή στο στήθος και να πιέζουν μαξιλάρι στο πρόσωπό του, ενώ εκείνος βρισκόταν δεμένος στο κρεβάτι.

🇭🇷 Footage shows staff assaulting a 32-year-old patient who later died at a psychiatric hospital in Zagreb, Croatia, on October 21. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Οι δύο αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα Four workers restrained him on a bed, punched him and pressed a pillow against his face. All four were arrested on suspicion of aggravated murder. https://t.co/6f7TlTCDHW — World Wide Leak (@leaklive1) November 15, 2026

Οι εικόνες προκάλεσαν δημόσια κατακραυγή και πυροδότησαν αιτήματα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Croatians rally in Zagreb demanding justice over psychiatric hospital death https://t.co/24tqRdKP8m — Reuters World (@ReutersWorld) November 21, 2026

Τέσσερις νοσηλευτές υπό έρευνα για τον θάνατό του

Ο 32χρονος είχε εισαχθεί στην κλινική σε κατάσταση ψύχωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος ευάλωτου ατόμου.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές έχουν διευρύνει την έρευνα, εξετάζοντας τον ρόλο και άλλων εργαζομένων που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ζήτησε βοήθεια στην κλινική Jankomir και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας απεβίωσε λόγω υπερβολικής βίας», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Λέον Ζρνιτς.

Κεριά και λευκά μαξιλάρια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Μπαν Γέλατσιτς του Ζάγκρεμπ, κρατώντας αναμμένα κεριά και λευκά μαξιλάρια με το σύνθημα «Δεν θα μας πνίξετε», σε μια συμβολική αναφορά στις εικόνες που καταγράφηκαν στο βίντεο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κροατικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και στη Ριέκα, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του 32χρονου, λογοδοσία των υπευθύνων και καλύτερη προστασία των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές δομές.