Πλούσια σε θέαμα, εκπλήξεις και σημαντικές βαθμολογικές εξελίξεις ήταν η αγωνιστική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το Σάββατο.

Η Τσέλσι γνώρισε βαριά ήττα από τη Λιντς, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ είχαν απώλειες βαθμών, ενώ Ντόρτμουντ και Λάτσιο ανέβηκαν στην κορυφή των πρωταθλημάτων τους.

Την παράσταση έκλεψε ο Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ στη σαρωτική νίκη της Ρόμα, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε από την έδρα της Νις.

Premier League: Απώλειες για τα φαβορί και ανατροπές με άρωμα έκπληξης

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων, Νιουκάστλ και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2.για την 11η αγωνιστική της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» προηγήθηκαν με τον Έζε στο 33’, όμως οι γηπεδούχοι έφεραν τα πάνω κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Μπαρνς και Τιαό να βρίσκουν δίχτυα. Η απάντηση της Άρσεναλ ήρθε στο 78’, όταν ο Μαντουέκε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Βαριά εντός έδρας ήττα γνώρισε η Τσέλσι, η οποία υποτάχθηκε με 4-1 στη Λιντς. Παρά το αρχικό προβάδισμα με τον Εμέγκα στο 25’, οι «μπλε» κατέρρευσαν στη συνέχεια, με τον Οκαφόρ να σκοράρει δύο φορές και τους Κάλβερτ-Λιούιν και Άαρονσον να συμπληρώνουν τον θρίαμβο των φιλοξενούμενων.

Η Μπόρνμουθ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 19’, ενώ ο Κλάιφερτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3’).

Χωρίς γκολ και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Σάντερλαντ στο Μπέρμιγχαμ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να μοιράζονται τους βαθμούς.

Σπουδαίο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε και στην Κόβεντρι, με την τοπική ομάδα να επικρατεί με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο φορές, με τα γκολ των Πίνο και Στραντ Λάρσεν, ωστόσο το αυτογκόλ του ΜακΝιλ στο 85’ έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στους γηπεδούχους.

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Ίπσουιτς, παίρνοντας τη νίκη με 2-0. Ο 18χρονος Γουίλιαμς-Μπάρνετ άνοιξε το σκορ στο 15’, πραγματοποιώντας ιδανικό ντεμπούτο ως βασικός στην Premier League, ενώ ο Σολάνκε πέτυχε το δεύτερο γκολ, «κλειδώνοντας» το τρίποντο για τους Λονδρέζους.

Νωρίτερα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 με τη Φούλαμ στο «Έτιχαντ». Η Φούλαμ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, παίρνοντας το προβάδισμα στο 16ο λεπτό με τον Μουνίς. Η αντίδραση της Σίτι ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Άντερσον να ισοφαρίζει στο 57’, δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 1-1

Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας 3-2

Τότεναμ – Ίπσουιτς 2-0

Τσέλσι – Λιντς 1-4

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ 0-0

Νιουκάστλ – Άρσεναλ 2-2

22/11,16:00 Χαλ – Μπράιτον

Χαλ – Μπράιτον 22/11,18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22/11, 22:00 Μπρέντφορντ – Έβερτον

Η βαθμολογία:

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LaLiga: Νίκες για Αλαβές και Βαλένθια, ισοπαλία στο ντέρμπι της Σεβίλλης

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Θέλτα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τη 13η αγωνιστική της LaLiga. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 6΄ με τον Πάμπλο Ντουράν, ενώ ο Μπαπέ έχασε πέναλτι στο 38′.

Στην επανάληψη, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ισοφάρισε στο 66΄ και ο Κάρλος Εσπί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 85΄, χαρίζοντας τη νίκη στους Μαδριλένους.

Επιστροφή στις νίκες για την Αλαβές, η οποία επικράτησε με 3-1 της Λα Κορούνια στο «Μεντιθορότσα» , βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί 77 ημερών.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Άνχελ Πέρεθ, όμως το αυτογκόλ του Τενάλια στο 41’ έφερε την αναμέτρηση στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπογιέ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Αλαβές στο 62’, ενώ ο Ντένις Σουάρες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Βαλένθια, η οποία πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο. Το γκολ του Κοπέτε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου έκρινε την αναμέτρηση, με τις «νυχτερίδες» να παίρνουν βαθμολογική ανάσα.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με τη Σεβίλλη και την Μπέτις να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου απέφυγε την ήττα στο 90ό λεπτό, όταν ο Σάλας επιχείρησε μακρινό σουτ, με τον τερματοφύλακα της Μπέτις, Άλβαρο Βάγιες, να υποπίπτει σε σοβαρό λάθος, επιτρέποντας στην μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Εσπανιόλ 0-1

Αλαβές – Λα Κορούνια 3-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια 0-1

Σεβίλλη – Μπέτις 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 2-1

22/11 15:00 Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 22/11 17:15 Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 22/11 19:30 Οσασούνα – Μάλαγα

Οσασούνα – Μάλαγα 22/11 22:00 Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης

Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11 22:00 Λεβάντε – Έλτσε

Η βαθμολογία:

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Serie A: Πρωταγωνιστές Λάτσιο και Ρόμα, επέστρεψε στις νίκες η Κόμο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, η Νάπολι επικράτησε 1-0 της Τορίνο, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη στη Serie A. Ο Σκωτσέζος μέσος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 73ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, χαρίζοντας στους Ναπολιτάνους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Μάλεν την αναμέτρηση της Ρόμα με την Πάρμα, οδηγώντας τους «τζαλορόσι» σε εμφατική εκτός έδρας νίκη με 5-1.

Ο Ολλανδός επιθετικός πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και διατηρώντας την ομάδα του σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή της Serie A.

Ο Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 39’ με εξαιρετικό τελείωμα, ενώ παρά την ισοφάριση της Πάρμα με τον Ελπέγκε στο 54’, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Ρόμα. Ο Ολλανδός βρήκε ξανά δίχτυα στο 68’ και στο 77’, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ, με τον Μόρα να έχει ενδιάμεσα ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 71’.

Το προσωπικό του σόου ολοκληρώθηκε στο 90’, όταν πέτυχε το τέταρτο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Ασταμάτητη συνεχίζει την πορεία της η Λάτσιο, η οποία επικράτησε άνετα με 3-0 της Λέτσε και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «λατσιάλι» ήταν ο Νόσλιν, που άνοιξε το σκορ στο 25’ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ίσακσεν, ενώ στο 68’ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ με δυνατό σουτ, μετά από εξαιρετική ασίστ με τακουνάκι του Τέιλορ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 90’ ο Φρατέζι με όμορφη λόμπα.

Επιστροφή στις νίκες για την Κόμο, η οποία επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρησή της με την ΑΕΚ για το Champions League.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 24’, με τον Ραμόν να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Κόουτο, ενώ ο Ντα Κούνια διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με παρόμοιο τρόπο, αξιοποιώντας νέα εξαιρετική σέντρα του Βραζιλιάνου μπακ.

Τα πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κάλιαρι 2-0

Λάτσιο – Λέτσε 3-0

Πάρμα – Ρόμα 1-5

Νάπολι – Τορίνο 1-0

22/11, 13:30 Γιουβέντους – Βενέτσια

Γιουβέντους – Βενέτσια 22/11, 16:00 Μπολόνια – Ουντινέζε

Μπολόνια – Ουντινέζε 22/11, 16:00 Σασουόλο – Τζένοα

Σασουόλο – Τζένοα 22/11, 19:00 Μίλαν – Φροζινόνε

Μίλαν – Φροζινόνε 22/11, 21:45 Αταλάντα – Ίντερ

Αταλάντα – Ίντερ 23/11, 21:45 Μόντσα – Φιορεντίνα

Η βαθμολογία:

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Bundesliga: Στην κορυφή η Ντόρτμουντ, επιβλητικές Λειψία και Λεβερκούζεν

Στην κορυφή της Bundesliga ανέβηκε η Ντόρτμουντ, η οποία εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών της Μπάγερν και επικράτησε με 1-0 της Γκλάντμπαχ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ενμέτσα στο 80’, χαρίζοντας στην ομάδα του Νίκο Κόβατς ένα πολύτιμο τρίποντο.

Βασικός για την Γκλάντμπαχ αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 73’.

Σημαντική νίκη με 1-0 πανηγύρισε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στη Χόφενχαϊμ, η οποία γνώρισε νέα ήττα πριν από την ευρωπαϊκή της υποχρέωση με τον Ολυμπιακό.

Επιβλητική ήταν η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που συνέτριψε με 4-0 την Πάντερμπορν και διατηρήθηκε στην πέμπτη θέση με 19 βαθμούς. Ο Μορέιρα άνοιξε το σκορ στο 14’ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 47’, ενώ οι Σικ (51’) και Φερνάντες (59’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα μέσα σε ένα εντυπωσιακό 12λεπτο.

Εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου πραγματοποίησε η Λειψία, επικρατώντας με το ευρύ 5-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά με τον Έμπισερ στο 41’, απαντώντας στο πέναλτι του Νούσα, όμως η Λειψία κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και με τέσσερα ακόμη γκολ έφτασε σε μια άνετη επικράτηση.

Τέλος, η Φράιμπουργκ επικράτησε δύσκολα με 1-0 εκτός έδρας της Έλβερσμπεργκ, χάρη στο γκολ του Ματάνοβιτς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία 1-1

Γκλάντμπαχ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν 4-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ 1-0

Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ 0-1

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 1-5

21/11, 19:30 Σάλκε – Στουτγκάρδη

Σάλκε – Στουτγκάρδη 22/11, 16:30 Άουγκσπουργκ – Μάιντς

Άουγκσπουργκ – Μάιντς 22/11, 18:30 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο

Η βαθμολογία:

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Ligue 1: Ανατροπή και νίκη για την Παρί, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ντουέ

Σημαντικό βαθμολογικό όφελος για την Παρί Σεν Ζερμέν έφερε η εκτός έδρας νίκη της Λυών με 1-0 επί της Λιλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1, καθώς οι Παριζιάνοι αύξησαν στους πέντε βαθμούς τη διαφορά τους από τους «λιλουά», ενισχύοντας τη θέση τους στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Μπρεστ πέρασε με νίκη 1-0 από την έδρα του Στρασβούργου, ενώ ισόπαλες με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Μονακό – Οσέρ και Λανς – Τουλούζ.

Νωρίτερα, η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Νις, ωστόσο, το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια.

Η Νις αιφνιδίασε τους Παριζιάνους, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τον Αμούρα. Η απάντηση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε ήρθε στο 30’, όταν ο Μαγιουλού ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ντουέ, έπειτα από σέντρα του Χακίμι, ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 1-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο 85’ ο Φεράν Τόρες, έπειτα από ασίστ του Ντεμπελέ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Η Νις μείωσε στο 90+5’, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα, με την Παρί να φεύγει με ένα σημαντικό τρίποντο από την έδρα της.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Τρουά – Χάβρη 3-1

Νις – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Λανς – Τουλούζ 1-1

Λιλ – Λυών 0-1

Μονακό – Οσέρ 1-1

Στρασβούργο – Μπρεστ 0-1

22/11, 16:00 Παρί FC – Ανζέ

Παρί FC – Ανζέ 22/11, 18:15 Λοριάν – Ρεν

Λοριάν – Ρεν 22/11, 21:45 Μαρσέιγ – Λε Μαν

Η βαθμολογία: