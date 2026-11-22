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Τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή επανέλαβαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ολλανδός ομόλογός του, Ρομπ Γιέτεν, κατά τη συνάντησή τους το Σάββατο.

🇬🇧 PM Andy Burnham: “We will support Ukraine in those peace negotiations with everything we have — everything. There’s no doubt that it serves our interests. If Russian aggression is not checked at the gates of Europe, it won’t be long before we face it more directly ourselves.” https://t.co/VRz4ojOWl8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 16, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο πρέπει να διατηρηθεί, με στόχο τόσο την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας όσο και την επίτευξη μιας «διαρκούς και ανθεκτικής ειρήνης».

Παράλληλα, οι δύο πρωθυπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, προκειμένου να οδηγηθεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία, ώστε να οδηγηθεί ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.