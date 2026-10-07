Φίλιππος Καμπούρης: Αδαμαντίδης, Θώδη, Ηλιάδη, Στανίση και ακόμη 9 τραγουδιστές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δεκάδες γνωστοί τραγουδιστές και ερμηνευτές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ανάμεσα τους είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Νότης Μαυρουδής, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, ο Μάκης Καλτσίδης, ο Θάνος Σταυρίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Ήδη έχουν κληθεί αρκετοί τραγουδιστές ως μάρτυρες για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να κληθούν και οι υπόλοιποι.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται άλλο ένα άτομο. Η συνολική ζημία του ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Σε βάρος των 11 κατηγορουμένων ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά -11- μέλη, μεταξύ των οποίων τα -2- αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Προηγήθηκε πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης και οι ρόλοι

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

2 αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,

4 άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ

4 άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα -2.000.000- ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-136.237 ευρώ,

-2- αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα,

πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

αεροβόλο πιστόλι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.