e-ΕΦΚΑ: «Καλούμαι να πληρώσω 1.500 ευρώ για δουλειά που δεν έκανα και λεφτά που δεν πήρα» – Η καταγγελία της γυναίκας που «ξεσκέπασε»… τον Φίλιππο Καμπούρη

Νέα μαρτυρία για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, που συνελήφθη την Τρίτη για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, με τη γυναίκα που… «ξεσκέπασε» το κύκλωμα να δηλώνει ότι εργαζόταν για εκείνον, να προχωρά σε καταγγελίες σχετικά με τους όρους απασχόλησής της, τις αποδοχές της και τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν εργασιακά και φορολογικά.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ξεκίνησε να εργάζεται το 2021, όταν βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς είχε χωρίσει και μεγάλωνε δύο παιδιά. Όπως αναφέρει, ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο γνώριζε ήδη, της πρότεινε να αναλάβει την αρχισυνταξία ιστοσελίδας έναντι 600 ευρώ.

«Εγώ δεν δούλευα το ’21 και είχα ανάγκη να δουλέψω, οπότε εκείνος, επειδή τον γνώριζα, μου πρότεινε να πάρω την αρχισυνταξία του site με 600 ευρώ, χωρίς επιδόματα, δώρα κ.λπ.», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αποδέχθηκε τους συγκεκριμένους όρους επειδή είχε ανάγκη την εργασία. «Είχα χωρίσει, ήμουν μονογονέας με δύο παιδιά και είχα ανάγκη να δουλέψω, γι’ αυτό και δέχθηκα να δουλέψω σε αυτές τις συνθήκες», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπέγραψε ποτέ σύμβαση εργασίας και ότι η συμφωνία ήταν προφορική. «Δεν υπέγραψα τίποτα, η σύμβαση ήταν προφορική. Με δήλωσε ως εργαζόμενη δίχως να έχω υπογράψει τίποτα», κατήγγειλε.

Τι αναφέρει για τη φορολογική δήλωση

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι εργάστηκε έως το 2024, όταν ο λογιστής της εντόπισε στη φορολογική της δήλωση εισόδημα το οποίο, όπως καταγγέλλει, δεν είχε λάβει. «Όταν είδε ο λογιστής μου τη φορολογική μου δήλωση, φάνηκε ότι έλαβα το ποσό των 19.000 ευρώ», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, επικοινώνησε στη συνέχεια με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον ενημέρωσε για όσα της είχε επισημάνει ο λογιστής. «Μίλησα με τον Καμπούρη και του είπα όσα μου είπε ο λογιστής και εκείνος μου είπε πως ο λογιστής έχει κάνει λάθος», ανέφερε.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι, όταν άρχισε να διερευνά περαιτέρω την υπόθεση, προέκυψε σύνδεση των χρημάτων με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη. «Όταν άρχισε να γίνεται διερεύνηση των όσων είχαν συμβεί, φάνηκε πως τα λεφτά έφευγαν από τη γυναίκα του Καμπούρη, ο οποίος μου είπε ότι θα μιλήσει μαζί της», ανέφερε.

«Πάθαινα κρίσεις πανικού και έτρεχα στα νοσοκομεία»

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στην ψυχολογική πίεση που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο. «Όταν είχε γίνει όλο αυτό, εγώ ήμουν πολύ πιεσμένη. Πάθαινα κρίσεις πανικού και έτρεχα στα νοσοκομεία», είπε.

Όπως κατήγγειλε, τον Ιούνιο ζήτησε τριήμερη άδεια, καθώς ο γαμπρός της είχε υποστεί ατύχημα και είχε μείνει ανάπηρος. «Τον Ιούνιο του ζήτησα άδεια για τρεις μέρες, γιατί ο γαμπρός μου είχε ένα ατύχημα και έμεινε ανάπηρος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, λίγες ημέρες αργότερα ο Φίλιππος Καμπούρης επικοινώνησε μαζί της και της πρότεινε να συνεχίσει να εργάζεται για εκείνον με αμοιβή 300 ευρώ.

Η καταγγελία για τρεις εταιρείες

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι, μαζί με τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεσή της, προχώρησε σε περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων που αφορούσαν την εργασιακή της κατάσταση. «Με τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεσή μου βρήκαμε ότι με δήλωνε από τρεις άσχετες εταιρείες, τις οποίες δεν γνώριζα και σε καμία δεν είχα υπογράψει σύμβαση», υποστήριξε.

Όπως ανέφερε, το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη δεν εμφανιζόταν στις συγκεκριμένες εταιρείες, ωστόσο υποστηρίζει ότι από την έρευνα που πραγματοποίησαν προέκυψε ότι εκείνος ήταν ο φυσικός εργοδότης της. «Σε αυτές δεν φαίνεται πουθενά ο Φίλιππος, αλλά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι φυσικός εργοδότης μου ήταν ο Καμπούρης», ανέφερε.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πλέον και φορολογικές επιπτώσεις για την ίδια, καθώς, όπως καταγγέλλει, καλείται να καταβάλει φόρο για εισοδήματα τα οποία δεν έλαβε. «Αυτή τη στιγμή καλούμαι να πληρώσω 1.500 ευρώ εφορία για δουλειά που δεν έκανα ποτέ και λεφτά που δεν πήρα ποτέ», ανέφερε στην εκπομπή.

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«Έπαιζε 20 με 30 χιλιάρικα την ημέρα»

Παράλληλα, νέα μαρτυρία για τη δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη σε καζίνο παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1. Άνδρας, ο οποίος ανέφερε ότι είχε καθημερινή παρουσία στον χώρο επί 25 χρόνια, υποστήριξε ότι τον συναντούσε εκεί και έκανε λόγο για ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά που φέρεται να έπαιζε.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, ο Φίλιππος Καμπούρης έπαιζε στο καζίνο ήδη από το 2019, ενώ ειδικά το 2021 τα ποσά που διέθετε καθημερινά φέρεται να έφταναν τις 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Η μαρτυρία για το περιστατικό στο πριβέ

Ο άνδρας περιέγραψε, επίσης, ένα περιστατικό έντασης που, όπως ανέφερε, είχε σημειωθεί σε πριβέ χώρο του καζίνο. «Απλώς, εγώ είχα καθημερινή επαφή με το καζίνο επί 25 χρόνια και τον έβλεπα το ’19. Η επαφή ήταν ότι μία φορά πήγα να τον κοπανήσω μέσα στο πριβέ, να τον δείρω άσχημα, γιατί είχε γίνει ένα θέμα».

Αναφερόμενος στα ποσά που, κατά τον ισχυρισμό του, έπαιζε ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόσθεσε: «Έπαιζε από το ’19. Το ’21, ιδίως, έπαιζε 20 με 30 χιλιάρικα την ημέρα. Και λέγαμε: “Πού τα βρίσκει τα λεφτά;”. Είχε χάσει χιλιάρικα και μπαίνει μέσα στο πριβέ. Και λέει: “Εδώ έπαιζα εγώ”, ας πούμε. Και καθόταν η γυναίκα μου. Αυτό το μηχανάκι είναι μπροστά στο ταμείο. Είχε να παίξει δύο ώρες και το λέει με ένα ύφος, ας πούμε, προκλητικό. Εγώ ήμουν δίπλα και έπαιζα σε άλλο μηχανάκι μέσα στο πριβέ. Είχα την κάρτα εδώ πέρα, μαύρη κάρτα και τα λοιπά, και είχα κάτι λεφτά μέσα. “Για κοίτα, για χτύπα πάνω”. Τέλος πάντων, άσχετα με αυτό».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αντέδρασε έντονα όταν άκουσε ότι είχε δοθεί εντολή να γίνει έλεγχος: «Μόλις ακούω “έχω δώσει εντολή επάνω να κοιτάξουν, να ελέγξουν”, νευρίασα και άρχισα τα μπινελίκια. Τα πολύ άσχημα μη στα πω εσένα τώρα. Πολύ χοντρό βρίσιμο και πήγα και να τον κοπανήσω».