Δανάη Παππά: «Μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου, είναι τελείως δικά μου»

Την Δανάη Παππά φιλοξένησε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day». Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Μια γυναίκα», αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στην επιλογή της να την προφυλάξει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας για την απόφασή της να προστατέψει την προσωπική της ζωή, η Δανάη Παππά εξήγησε πως: «Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτόν τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου, έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δεν με καταπιέζει δηλαδή καθόλου».

«Νιώθω πολύ ωραία που ξέρω ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι με το κοινό, είναι και η δουλειά τέτοια.

Αλλά από την άλλη μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου, είναι τελείως δικά μου. Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστεί και να γίνει θέμα συζήτησης, γιατί δεν ελέγχεται αυτό», πρόσθεσε.

Ακόμα, η Δανάη Παππά εξομολογήθηκε ότι: «Νιώθω ότι θέλω να εκτίθεμαι σε θέματα που αφορούν την καριέρα μου. Σε ρόλους όπως είναι η “Μαρίνα”, σε ρόλους όπως είναι η “Ρωξάνη” στο θέατρο τον χειμώνα. Νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεμαι σαν Δανάη σε πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω».