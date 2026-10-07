Φάνης Μουρατίδης: «Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο με τις τσάντες τους»

Ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε σε συνέντευξή του για το «Happy Day» ότι το μεγαλύτερό του ελάττωμα είναι η αφηρημάδα του. Ο ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό όπου ξέχασε τα παιδιά του και πήγε στο σχολείο με τις τσάντες τους.

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Φάνης Μουρατίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε για το μεγαλύτερο ελάττωμά του, σε συνέντευξη που έδωσε για το «Happy Day».
  • Ο αγαπημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως είναι αφηρημένος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω».
  • Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης αποκάλυψε: «Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε για το μεγαλύτερο ελάττωμά του, σε συνέντευξη που έδωσε για το «Happy Day». Ο αγαπημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως είναι αφηρημένος, και περιέγραψε ένα περιστατικό που είχε ζήσει στο παρελθόν, με τα παιδιά του.

Όταν του ζητήθηκε να πει ένα ελάττωμά του, ο Φάνης Μουρατίδης ανέφερε ότι: «Έχω πολλά! Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή, θα έχω ξεχάσει το κινητό, μετά θα έχω πάρει το κινητό, αλλά θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι ότι έφυγα και περιμένουν “σε 5, 4, 3, γυρίζει”. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι». 

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης αποκάλυψε: «Αυτό είναι το ανέκδοτο για εμένα που κυκλοφορεί, το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία». 

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