«Ευχαριστούμε τους 30.000 θλιμμένους άνδρες»: Αιχμηρό «αστείο» σε δεξίωση γάμου μοντέλου-σταρ του OnlyFans – Κόστισε 180.000 δολάρια

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Μια ιδιαίτερη και αρκετά αμήχανη στιγμή σημάδεψε τον πολυτελή γάμο της δημοφιλούς δημιουργού περιεχομένου για… ενηλίκους, Άνι Νάιτ, με τον επί χρόνια σύντροφό της, Χένρι Μπρέισο.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, σε μια εντυπωσιακή τελετή το κόστος της οποίας άγγιξε τα 180.000 δολάρια, παρουσία 72 στενών φίλων και συγγενών.



Ωστόσο, όπως αναφέρει η New York Post, κατά τη διάρκεια των προπόσεων στη δεξίωση, ένας από τους καλεσμένους προκάλεσε νευρικά γέλια και αμηχανία στην αίθουσα, κάνοντας μια αιχμηρή αναφορά στη διαδικτυακή δραστηριότητα της νύφης στην πλατφόρμα OnlyFans που χρηματοδότησε τη γαμήλια «υπερπαραγωγή».

«Ευχαριστούμε τους 30.000 θλιμμένους, μόνους άνδρες που πλήρωσαν για όλα αυτά», αστειεύτηκε ο καλεσμένος απευθυνόμενος στο πλήθος.

Παρά το αιχμηρό σχόλιο, η ίδια η Νάιτ περιέγραψε το Σαββατοκύριακο ως το απόλυτο όνειρό της, το οποίο περιελάμβανε ειδικά σχεδιασμένες δημιουργίες μόδας, συγκινητικούς όρκους και άφθονη μουσική από την Τέιλορ Σουίφτ.

#annieknight #wedding #marriage #jamesbrayshaw ♬ original sound – Annie Knight @annieknight78 I have been seeing way too many news articles focusing in on one bad joke or the absence of one person. We had 72 guests at our wedding and every single one of them said they had never been to a wedding filled with more love and support. Every single guest that was present would start a war for Henry and I and vice versa. That is a testament to Henry and I’s love. I feel immense sadness for the people who decided not to come on the day. That’s going to be something they will regret for the rest of their lives. It is their loss, not ours. To my beautiful mother-in-law, Sarah, I love you and we cannot thank you enough for standing up and representing Henry’s family. He gets all his strength and morals from you and I’m proud to be your daughter ! #henrybrayshaw



«Είναι δύσκολο να διαλέξω μια αγαπημένη στιγμή γιατί όλα πήγαν τόσο τέλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νάιτ στο news.com.au.

Το νυφικό των 5.000 δολαρίων

Η ίδια αποκάλυψε ότι το νυφικό της κόστισε 5.000 δολάρια (περίπου 3.482 δολάρια ΗΠΑ), αν και αρχικά είχε βάλει στο μάτι ένα «ακριβότερο φόρεμα».

Ωστόσο, άλλαξε γνώμη όταν συνειδητοποίησε ότι δεν της άρεσε όσο πίστευε.

«Όταν βγήκα έξω με το φόρεμα που τελικά διάλεξα, όλοι έμειναν άφωνοι. Έδειχνε διαχρονικό, κολακευτικό και τόσο “εγώ”. Ήξερα ότι ήταν το τέλειο», ανέφερε.



Παρά την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Νάιτ αναφέρει ότι ο τίτλος της «συζύγου» δεν έχει αλλάξει τη δυναμική του ζευγαριού, αν και λατρεύει τη νέα αυτή προσφώνηση.

«Ο Χένρι κι εγώ νιώθαμε πάντα παντρεμένοι. Η σχέση μας ήταν πάντα τόσο εύκολη, οπότε φαίνεται απλά φυσιολογικό και φυσικό. Μου αρέσει πολύ πάντως να τον φωνάζω σύζυγό μου», εξομολογήθηκε.

Το ζευγάρι φτιάχνει τώρα βαλίτσες για ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος στην Ασία, προκειμένου να «αποσυνδεθεί» έπειτα από 18 μήνες εντατικών προετοιμασιών.