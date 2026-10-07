Αλκέτ Ριζάι: Η κινηματογραφική διαφυγή από την Ανάβυσσο, παρίστανε τον αστυνομικό – Εξετάζεται αν έχει φύγει είτε στην Αλβανία, είτε στο Κόσσοβο

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Με έναν ιδιαίτερα κινηματογραφικό τρόπο φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί από την Ανάβυσσο ο Αλκέτ Ριζάι, λίγα λεπτά μετά την ένοπλη συμπλοκή σε μπαρ της περιοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που επικαλείται η «Καθημερινή», ο 47χρονος δραπέτης εμφανίστηκε ως αστυνομικός, χρησιμοποιώντας ένα μαύρο SUV Mercedes με φάρο και μεγάφωνο, προκειμένου να υποχρεώσει διερχόμενο οδηγό να σταματήσει.

Η μαρτυρία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δίνει μια διαφορετική διάσταση στην εξαφάνιση του βαρυποινίτη, ο οποίος από τις 13 Σεπτεμβρίου αναζητείται από τις Αρχές.

Η μαρτυρία στη λεωφόρο Σουνίου

Ο μάρτυρας φέρεται να είδε ένα μαύρο SUV Mercedes να κινείται στη λεωφόρο Σουνίου. Στην οροφή του οχήματος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, υπήρχαν τοποθετημένα ένας αστυνομικός φάρος και ένα μεγάφωνο.

Ο Ριζάι φέρεται να ενεργοποίησε τη σειρήνα και, παριστάνοντας τον αστυνομικό, να υποχρέωσε τον οδηγό να σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, κατέβασε το παράθυρο του SUV και τον σημάδεψε με όπλο στο πρόσωπο.

Το περιστατικό φέρεται να διήρκεσε λίγα λεπτά, με τον Ριζάι να συνεχίζει στη συνέχεια την πορεία του και να εξαφανίζεται.

Η συμπλοκή στο μπαρ

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν σε νυχτερινό κατάστημα στην Ανάβυσσο μαζί με άλλα άτομα.

Όταν οι περισσότεροι πελάτες είχαν αποχωρήσει, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στην παρέα του και τον ιδιοκτήτη και εργαζομένους του καταστήματος.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και ακολούθησαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εργαζόμενος του καταστήματος με καταγωγή από το Αφγανιστάν φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε τρεις φορές προς την πλευρά του Ριζάι.

Ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, όμως δύο άλλοι εργαζόμενοι της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκαν από τις σφαίρες.

Η άδεια από τις φυλακές και η εξαφάνιση

Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Η επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Από τότε βρίσκεται εκτός του σωφρονιστικού συστήματος και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι Αρχές εξετάζουν διαφυγή είτε στην Αλβανία, είτε στο Κόσσοβο

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 47χρονος πιθανόν να έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ως πιθανό ενδεχόμενο να έχει περάσει είτε στην Αλβανία είτε στο Κόσοβο, όπου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει γνωριμίες και διασυνδέσεις.