Μαραθώνας: Φωτιά σε αποθήκες στο ελικοδρόμιο του Πολεμικού Ναυτικού – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε δύο αποθήκες με εύφλεκτα υλικά, πιθανώς πλαστικά, στο ελικοδρόμιο της Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή Κοτρώνι του Μαραθώνα. Ο καπνός ήταν ιδιαίτερα έντονος και ορατός από πολλές περιοχές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τη διερεύνηση των αιτιών της

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  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκες στο ελικοδρόμιο του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα. – Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία εντοπίζεται σε δύο αποθήκες με εύφλεκτα υλικά. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης στο δάσος ή σε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε πυρομαχικά. – Ο καπνός από την πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα έντονος και ορατός από πολλές περιοχές, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Κοτρωνίου στον Μαραθώνα, στον λόφο όπου βρίσκεται το ελικοδρόμιο της Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iRafina.gr, ο καπνός από την πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα έντονος και έγινε ορατός από αρκετές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Νέα Μάκρη, τον Νέο Βουτζά, την Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου ενώ ζητήθηκαν ενισχύσεις ακόμα και από το Μαρκόπουλο, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την αντιμετώπιση της φωτιάς και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε δύο αποθήκες με εύφλεκτα υλικά μέσα στην εγκατάσταση του ελικοδρομίου. Δεν υπάρχουν εντός πυρομαχικά ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί στο δάσος ή σε άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον χώρο καίγονται πλαστικά υλικά, γεγονός που φέρεται να έχει προκαλέσει τον πυκνό και έντονο καπνό που είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο, που είναι άγνωστο εάν τελικά θα επιχειρήσει.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

ΦΩΤΙΑ ΡΑΦΗΝΑ

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