Ρέθυμνο: «Έκρηξη» των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας μετά την κακοκαιρία – Έλεγχοι στο νερό, ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ

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Αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές στο Ρέθυμνο, με περίπου 30 άτομα να έχουν απευθυνθεί από την περασμένη Παρασκευή στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, παρουσιάζοντας συμπτώματα της νόσου.

Ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται, πάντως, να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένοι ασθενείς μπορεί να μην έχουν αναζητήσει νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει έρευνα για να διαπιστώσουν την αιτία των περιστατικών, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με το νερό, έπειτα από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παπαδάκης στο CRETA24, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ιογενούς γαστρεντερίτιδας

Η αιτία των περιστατικών δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί. Οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, ενώ ο αριθμός των ασθενών έχει οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου.

Στη διαδικασία έχει εμπλακεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο ΕΟΔΥ, ο οποίος πραγματοποιεί ιχνηλάτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά.

Για τη συλλογή περισσότερων δεδομένων έχει αποσταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τα αποτελέσματα των ελέγχων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν τα περιστατικά συνδέονται με τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών ή εάν πρόκειται για ιογενές φαινόμενο.