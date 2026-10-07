Φονική έκρηξη στην οικία Νέστορα: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί

Το δικαίωμα της σιωπής, επικαλέστηκαν οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί στην υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια, στην οικία της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας, που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία, αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, για επιμέρους πράξεις που βαραίνουν τους τέσσερις συνολικά κατηγορούμενους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της voria.gr, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, δεν τους επιβλήθηκαν περαιτέρω περιοριστικοί όροι, αφού είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, για συμπληρωματική απολογία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι για την υπόθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, είναι ένας 29χρονος και μια 26χρονη, που φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και ύστερα από την επίθεση, καθώς και ο 25χρονος, που φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον τελευταίο. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Η αλλαγή στον αντιτρομοκρατικό νόμο

Η συμπληρωματική διαδικασία περιλαμβάνει και τους τέσσερις κατηγορούμενους και όχι μόνο τον 29χρονο και την 26χρονη.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του πρώτου φέρεται να αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για την παράδοση των κλειδιών στους δύο που φέρονται να εκτέλεσαν την επίθεση.

Και οι δύο έλαβαν προθεσμίες για τις συμπληρωματικές απολογίες τους. Ο 25χρονος αναμένεται να επιστρέψει ενώπιον της Ανακρίτριας στις 9 Οκτωβρίου, ενώ ο 24χρονος έχει λάβει προθεσμία για τις 15 Οκτωβρίου.

Η συνήγορος του 24χρονου, Έρση Φωτόπουλου, είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην αναβάθμιση του νομικού χαρακτηρισμού ως προς τον εντολέα της. Όπως ανέφερε, η Ανακρίτρια προχώρησε σε διαφορετικό νομικό προσδιορισμό της υπόθεσης, καθώς αρχικά η κατηγορία αφορούσε την παράγραφο 2 του αντιτρομοκρατικού νόμου και πλέον την παράγραφο 1.

Η πλευρά του 24χρονου, υποστηρίζει ότι ο ρόλος του διαφοροποιείται σαφώς από εκείνον των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματός του στον 25χρονο, τον οποίο έχει κατονομάσει, και ότι στη συνέχεια εκείνος τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζεύγος.

Στο μικροσκόπιο νέα στοιχεία

Παράλληλα, στη συμπληρωματική διαδικασία αναμένεται να αξιοποιηθεί και νέο υλικό που έχει προκύψει από τα πειστήρια τα οποία εξετάζονται στην Αθήνα.

Η πλευρά του 24χρονου, έχει κάνει ειδική αναφορά σε υλικό που, σύμφωνα με τη συνήγορό του, αποτυπώνει το σημείο όπου παραδόθηκε η κόκκινη τσάντα με τα ρούχα που φέρονται να προορίζονταν για την παραμονή των εμπλεκομένων στο διαμέρισμα.

Το συγκεκριμένο εύρημα αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με το σύνολο των ψηφιακών και άλλων στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και μετά την επίθεση, οι μεταξύ τους επαφές, το διαμέρισμα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως σημείο συγκέντρωσης, αλλά και ψηφιακά ευρήματα από τα κινητά τους τηλέφωνα.