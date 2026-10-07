Δίκη για τα Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα Τετάρτη (7/10) στη δίκη για τα Τέμπη, όταν ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Η στιγμή της κινητοποίησης έχει καταγραφεί σε βίντεο, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ούτε τα ακριβή αίτια.

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Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα Τετάρτη (7/10) στη δίκη για τα Τέμπη, όταν ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να προχωρούν στη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Η στιγμή της κινητοποίησης έχει καταγραφεί και σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η παρουσία του ασθενοφόρου και η διαδικασία μεταφοράς του με φορείο.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο.

Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime
Τέμπη, Δίκη, Πάνος Ρούτσι, λιποθυμία
πηγή: intime

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