Ρένα Δούρου: Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου για τα προβλήματα των αλιέων – Γιόρτασε μαζί τους και τα γενέθλιά της

Η Ρένα Δούρου επισκέφθηκε την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, συναντώντας αλιείς και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για να συζητήσει τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας. Οι αλιείς ανέδειξαν το υψηλό κόστος καυσίμων, την ανεπαρκή οικονομική στήριξη, τον ανταγωνισμό από την ιχθυοκαλλιέργεια και τις τουρκικές παραβιάσεις στις συνοριακές περιοχές.

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Η Ρένα Δούρου στην Ιχθυόσκαλα
Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου επισκέφθηκε η Ρένα Δούρου, όπου συζήτησε με τους αλιείς, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αλιεία.
  • Οι αλιείς αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων που κρατά αλιευτικά δεμένα και την ανεπαρκή οικονομική στήριξη, καθώς είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν λάβει ακόμα τις επιδοτήσεις τους.
  • Με μελανά χρώματα περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες των συνοριακών περιοχών με τις τουρκικές παραβιάσεις, δείχνοντας τα δεμένα καΐκια τους και λέγοντας: «Αυτά είναι τα μωρά μας».

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Την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου επισκέφθηκε η Ρένα Δούρου, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βαγγέλη Αραπάκη, στελέχη της διοίκησης, επαγγελματίες και παλιούς ψαράδες, παρουσία στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αλιεία. Οι αλιείς αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων που, όπως τόνισαν, κρατά πλέον αλιευτικά δεμένα στα λιμάνια και απειλεί να μετακυλιστεί στις τιμές για τους καταναλωτές.

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Έθεσαν επίσης το ζήτημα της ανεπαρκούς οικονομικής στήριξης του κλάδου και την ουσιαστική εγκατάλειψη τους από την Κυβέρνηση, καθώς είναι οι μόνοι στην Ευρώπη, που δεν έχουν λάβει ακόμα τις επιδοτήσεις τους ενώ αισθάνονται την καταγράφουν του επαγγέλματος τους από τη διαρκή στήριξη της ιχθυοκαλλιέργειας που σε μεγάλο βαθμό ανήκει σε ξένες εταιρείες.

Με πολύ μελανά χρώματα περιέγραψαν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλιείς ειδικά των συνοριακών περιοχών με τις διαρκείς παραβιάσεις της Τουρκίας, καταγγέλλοντας μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά με τουρκικά αλιευτικά και την τουρκική ακτοφυλακή.

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Η Ρένα Δούρου άκουσε τους ανθρώπους της Ιχθυόσκαλας και συζήτησε μαζί τους για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη στήριξη της παράκτιας και επαγγελματικής αλιείας και επισήμανε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σχετικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν οι ψαράδες, δείχνοντας τα δεμένα καΐκια τους, είπαν: «Αυτά είναι τα μωρά μας».

Η επίσκεψη έκλεισε με μία αυθόρμητη στιγμή και σε ανθρώπινο κλίμα καθώς η Ρένα Δούρου, είχε τα γενέθλια της και οι άνθρωποι της Ιχθυόσκαλας τα πέρασαν μαζί της, στο μικρό καφενείο της, με ένα «αυτοσχέδιο» γλυκό και πολλά χαμόγελα.

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