Έτσι ξημερώνει στον Άρη: Απόκοσμη ανατολή του Ηλίου μέσα από τα «μάτια» του Curiosity – Μαγευτική φωτογραφία της NASA

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Ένα καθηλωτικό στιγμιότυπο από την ανατολή του Ηλίου στην επιφάνεια του Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, το οποίο τραβήχτηκε από το εξερευνητικό όχημα Curiosity.

Στη φωτογραφία, το πρωινό φως λούζει οδοντωτούς βράχους που σχηματίστηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, καθώς το μεγέθους αυτοκινήτου ρόβερ, Curiosity, συνεχίζει την εξερεύνηση στον γειτονικό πλανήτη της Γης.

Η νέα εικόνα της αυγής στον Άρη από το Curiosity, είναι αναμφίβολα εντυπωσιακή και απόκοσμη.

📍Gale Crater, Aug. 11, 2026, 8:30 a.m. local Mars time. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται την Παρασκευή The Curiosity rover captures the Sun rising on crags known as yardangs, a scene that scientists have long been waiting to see up close. 1/2 https://t.co/NJQH9yNEYR — NASA Mars (@NASAMars) October 6, 2026



«Αυτή η σκηνή έχει μια αγριότητα που μου θυμίζει ταξίδι στο Μόνιουμεντ Βάλεϊ της Αριζόνα. Μπορείς σχεδόν να νιώσεις τη σιωπή και τον απέραντο ανοιχτό χώρο κάτω από τον ουρανό. Όσο οικείο κι αν ακούγεται όμως αυτό, ο ουρανός είναι πορτοκαλί και η ανατολή του Ηλίου έχει αποχρώσεις του μπλε. Μοιάζει με τη Γη, αλλά είναι σίγουρα ο Άρης», σημείωσε ο επιστήμονας Ασουίν Βασαβάντα από το Εργαστήριο Αεριοώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια, επικεφαλής επιστήμονας του προγράμματος Curiosity.

Το οδοιπορικό στο Όρος Σαρπ και το στρώμα των «γιαρντάνγκ»

Το Curiosity προσεδαφίστηκε το 2012 στον Κρατήρα Γκέιλ κοντά στον ισημερινό του Άρη, ενώ από το 2014 αναρριχάται στο Όρος Σαρπ, ένα βουνό ύψους 5 χιλιομέτρων που ορθώνεται από τον πυθμένα του κρατήρα.

Η εικόνα ελήφθη από την κάμερα Mastcam του εξατροχου οχήματος περίπου μία ώρα μετά την ανατολή του Ηλίου πάνω από ένα τοπίο που διαμορφώνεται από απόκρημνους βράχους, λαξευμένους από τον άνεμο στο βάθος.

«Οι φωτεινές, οδοντωτές κορυφές στο βάθος είναι ένα στρώμα πετρωμάτων που διαφέρει σημαντικά στην όψη από όλα τα στρώματα που έχει διασχίσει το ρόβερ μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι κάποτε ήταν ίζημα που μεταφέρθηκε από τον άνεμο, ενδεχομένως άμμος ή ακόμη και στάχτη από γειτονική ηφαιστειακή δραστηριότητα που αποτέθηκε στον κρατήρα», δήλωσε ο Ασουίν Βασαβάντα.

«Αφού το ίζημα σκληρύνθηκε και έγινε πέτρωμα, ο άνεμος επί αιώνες το σμίλευσε σε κορυφογραμμές που ονομάζονται γιαρντάνγκ (yardangs)».

Σύμφωνα με τον Βασαβάντα, το στρώμα των γιαρντάνγκ σχηματίστηκε πιθανότατα πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια, την ίδια περίπου εποχή με το υπόλοιπο βουνό.

Το στρώμα αυτό εκτείνεται σε μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων στις βορειοδυτικές περιοχές του Όρους Σαρπ.

«Ωστόσο, το στρώμα των γιαρντάνγκ δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος της συνεχούς αλληλουχίας στρωμάτων που συνθέτουν τη γεωλογική “τουάρτα” του Όρους Σαρπ. Προστέθηκε λίγο αργότερα. Βρίσκεται πάνω από αυτό που οι γεωλόγοι ονομάζουν ασυμφωνία: ένα χρονικό κενό όπου τα προηγούμενα στρώματα διαβρώθηκαν πριν αποτεθούν νέα στρώματα στην κορυφή τους», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της σταδιακής του ανάβασης στο βουνό, το ρόβερ έχει κερδίσει πάνω από 1 χιλιόμετρο σε υψόμετρο, επίτευγμα που αποτελεί τη μεγαλύτερη αναρρίχηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον Άρη, σύμφωνα με τη NASA.

Τα μυστικά του νερού και οι μελλοντικοί στόχοι

Το Όρος Σαρπ αποτελείται από διαδοχικά στρώματα πετρωμάτων, καθένα από τα οποία καταγράφει μια περίοδο του γεωλογικού παρελθόντος του πλανήτη.

Μελετώντας αυτά τα στρώματα, οι επιστήμονες έχουν μάθει περισσότερα για τους όγκους νερού (λίμνες και ρυάκια) που κάλυπταν κάποτε αυτή την περιοχή, σε μια εποχή που ο Άρης ήταν πιο υγρός και θερμός σε σύγκριση με το ψυχρό και ερημικό μέρος που είναι σήμερα.

Ο Βασαβάντα ανέφερε ότι η NASA ελπίζει πως το Curiosity θα φτάσει στο στρώμα των γιαρντάνγκ το 2027 ή το 2028, οπότε και θα χρησιμοποιήσει τα επιστημονικά του όργανα για να εξετάσει εξονυχιστικά τη γεωλογία της περιοχής.

Το Curiosity μελετά τη γεωλογία και το κλίμα του Άρη, ερευνώντας παράλληλα αν ο πλανήτης διέθετε κάποτε συνθήκες ευνοϊκές για τη φιλοξενία μικροβιακής ζωής. Είναι ένα από τα δύο ρομποτικά οχήματα της NASA που δραστηριοποιούνται στον Άρη, καθώς το ρόβερ Perseverance διασχίζει αυτή τη στιγμή τα όρια του Κρατήρα Τζεζέρο στο βόρειο ημισφαίριο.

Πηγή: Reuters