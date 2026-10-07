Μαύρη Θάλασσα: Η Βουλγαρία σταμάτησε τις έρευνες για το βυθισμένο πλοίο που δέχθηκε επίθεση με drones – «Δεν υπάρχουν ίχνη των ναυτικών»

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν την οριστική διακοπή των επιχειρήσεων διάσωσης για τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Το επεισόδιο, που σημειώθηκε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις νατοϊκές δυνάμεις της περιοχής για την κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων εν μέσως της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Διακοπή των ερευνών

Η Βουλγαρία σταμάτησε τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μελών του πληρώματος του πλοίου που βυθίστηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου 70 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο αντιναύαρχος Ρούμεν Νικόλοφ, επικεφαλής της Εκτελεστικής Υπηρεσίας Ναυτικής Διοίκησης της χώρας, μιλώντας στο δίκτυο Nova TV την Τετάρτη.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα από επιθέσεις drones στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά της παραλιακής πόλης Μπιάλα στην ανατολική Βουλγαρία.

Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές. Το πλήρωμα του τελευταίου διασώθηκε, ωστόσο τα ίχνη των ναυτικών του βυθισμένου πλοίου εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αντιναύαρχος Νικόλοφ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση διάσωσης δεν πρόκειται να επαναληφθεί την Τετάρτη.

«Δεν υπάρχουν ίχνη των ναυτικών από το πρώτο πλοίο, και ούτε πρόκειται να υπάρχουν. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες για συντρίμμια από τα drones», δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του Nova TV.

«Έχουν βρεθεί μια λέμβος, τρεις σωσίβιες σχεδίες και τμήματα του εξοπλισμού του πλοίου».

Ο ίδιος διευκρίνισε παράλληλα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μια λεγόμενη «ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης» και όχι εντός των χωρικών υδάτων της Βουλγαρίας, τα οποία εκτείνονται έως τα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Διεθνής ανησυχία

Αν και δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με εναέρια και θαλάσσια drones, στην ευρύτερη περιοχή εντείνονται οι φόβοι για υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξεσπασε σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ανέφερε την Τρίτη ότι παραμένει ασαφές εάν τα drones προήλθαν από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο BTA.

Παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν συνορεύει με καμία από τις δύο χώρες, ως μέλος του ΝΑΤΟ κατέχει στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία διατηρούν κρίσιμα λιμάνια.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, υποστήριξε ότι η κοινή έρευνα που διεξήχθη με το ναυτικό της Βουλγαρίας έδειξε πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ρωσία.

We’ve got updated intel on Russia’s preparations for a massive strike. I ask you, please, to take care of yourselves and respond to missile threat alerts. Ukrainian services and our Air Force are ready to respond – as much as our defenses allow. And a lot depends on our partners – every country in the world that has the defensive capabilities we need and can provide them to us. It’s very important that there be the political will to do this – particularly in the United States and in Europe. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026



Αντιδρώντας στην κλιμάκωση της απειλής, ο Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι, σε συνέχεια της επίθεσης, η κυβέρνησή του πρόκειται να εγκρίνει την αγορά πέντε επιπλέον αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων επιφανείας-αέρος.