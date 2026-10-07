Μπούγας: Όλοι όφειλαν να είναι στη γιορτή της ΝΔ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνέντευξη στο Kontra24 και τη Λουκία Γκάτσου, παραχώρησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, όπου τοποθετήθηκε για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, τις ηχηρές απουσίες από τον εορτασμό των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας και τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη για πιθανό «ντου» των Τούρκων.

Για την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η κατηγορία αφορά σε παράβαση καθήκοντος διά παραλείψεως, εξηγώντας ότι του αποδίδεται πως δεν εμπόδισε πιθανή αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος.

«Το Ειδικό Δικαστήριο θα αποφασίσει τελικά και αμετάκλητα αν ο κ. Τριαντόπουλος είναι αθώος ή ένοχος των πράξεων που του αποδίδουν», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την παράβαση καθήκοντος «ατιμωτικό αδίκημα για κάθε πολιτικό».

Ερωτηθείς για τις απουσίες από την επετειακή εκδήλωση της ΝΔ, ο Ιωάννης Μπούγας υπογράμμισε ότι όσοι κατέχουν κυβερνητικά ή κομματικά αξιώματα αντλούν τη δύναμη και τη νομιμοποίησή τους από τους απλούς πολίτες και τους φίλους της παράταξης. «Όλοι όφειλαν να είναι στη γιορτή της ΝΔ», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας, τέλος, τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη για πιθανό «ντου» των Τούρκων, ανέφερε: «Θέλω να εξετάζουμε αντικειμενικά τα γεγονότα τα οποία μπορούμε σε έναν χρόνο κοντινό να προβλέψουμε».