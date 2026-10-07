Τηλεθέαση (6/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

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Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,9%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 26,7%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 10,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Το Σόι Σου 21,9% 2 ANT1 Ντέρτι 15,2% 3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,9% 4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,6% 5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,4% 6 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 13,2% 7 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11,9% 8 STAR GNTM 8,2% 9 MEGA Κάμπινγκ 8,1% 10 ΕΡΤNEWS Force 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό