Τηλεθέαση (6/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Τα στοιχεία τηλεθέασης για την prime time ζώνη της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Το «Σόι Σου» αναδείχθηκε πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με άλλες σειρές και εκπομπές να ακολουθούν στις κορυφαίες θέσεις.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Σόι Σου» κατέκτησε την πρωτιά στη prime time της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, τόσο στο γενικό κοινό με 21,9% όσο και στο δυναμικό με 26,7%.
  • Στο γενικό κοινό, ακολούθησαν σε τηλεθέαση το «Ντέρτι» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, οι «Κόρες της Αρετής» βρέθηκαν στη δεύτερη θέση με 15,4%, ενώ το «GNTM» κατέλαβε την τρίτη με 10,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,9%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 26,7%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 10,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 21,9%
2 ANT1 Ντέρτι 15,2%
3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,9%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,6%
5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,4%
6 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 13,2%
7 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11,9%
8 STAR GNTM 8,2%
9 MEGA Κάμπινγκ 8,1%
10 ΕΡΤNEWS Force 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 26,7%
2 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 15,4%
3 STAR GNTM 10,7%
4 ANT1 Ντέρτι 10,6%
5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 10,1%
6 MEGA Κάμπινγκ 10,1%
7 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,5%
8 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 6,9%
9 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 5,8%
10 ΕΡΤNEWS Force 1%
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