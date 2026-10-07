Τηλεθέαση (6/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,9%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 26,7%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 10,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|21,9%
|2
|ANT1
|Ντέρτι
|15,2%
|3
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|13,9%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|13,6%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,4%
|6
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|13,2%
|7
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|11,9%
|8
|STAR
|GNTM
|8,2%
|9
|MEGA
|Κάμπινγκ
|8,1%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Force
|1,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|26,7%
|2
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|15,4%
|3
|STAR
|GNTM
|10,7%
|4
|ANT1
|Ντέρτι
|10,6%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|10,1%
|6
|MEGA
|Κάμπινγκ
|10,1%
|7
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,5%
|8
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|6,9%
|9
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|5,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Force
|1%