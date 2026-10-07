Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε 13χρονη στους Αμπελόκηπους – Την παρέσυραν σε γήπεδο, την χτύπησαν και την τραβούσαν βίντεο – Ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι

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Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Αμπελοκήπων-Μενεμένης η επίθεση από ομάδα ανηλίκων που κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 13χρονη σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία ταυτοποίησε συνολικά 8 ανήλικους ως δράστες και συγκεκριμένα 7 επτά κοπέλες, ηλικίας 13, 12 και 14 ετών και ένα αγόρι, ηλικίας 16 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση:

για ηθική αυτουργία,

συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων,

παράνομη βία,

απειλή

και παραβίαση της Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται πως δύο από τις κοπέλες, που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς είχαν εμφανιστεί με τους γονείς τους το βράδυ του Σαββάτου (19/9/26) στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων.

Το χρονικό

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9/26), μία εκ των δραστών, παρέσυρε την παθούσα στον προαναφερόμενο χώρο όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν. Ο νεαρός, μάλιστα, εκ των δραστών, φρόντισε να εμποδίσει την έξοδο της παθούσας από το χώρο απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.