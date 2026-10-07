Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν – Στο «μενού» Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου, συζητώντας τις διμερείς σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ερντογάν τόνισε την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμβάλει στην επανέναρξη των επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Διεθνή Νέα

Ερντογάν - Πούτιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικά θέματα συζήτησης την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα.
  • Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες για επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
  • Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τονίζοντας τη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου.

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στην κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες για επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ερντογάν επισήμανε τη σημασία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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