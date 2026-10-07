Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν – Στο «μενού» Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου.

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στην κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και στις προσπάθειες για επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ερντογάν επισήμανε τη σημασία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.