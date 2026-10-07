Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Δεν έχουμε μέτωπο με την ΕΛΑΣ, μοναδικός αντίπαλός μας η ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, θα συμμετέχει σε κυβέρνηση

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, το ιδιωτικό χρέος, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε, μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Αθήνα, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, θέτοντας στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τις εγγυήσεις ασφαλείας για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. «Με τις ΗΠΑ μας συνδέει άλλωστε μία μακροχρόνια φιλία και μία στρατηγική συνεργασία, είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Βέβαια, η συνεργασία μας δεν πρέπει να περιορίζεται στο πεδίο των εξοπλισμών αλλά να υπάρχουν και στρατηγικές εγγυήσεις για την ασφάλεια αμφότερων» τόνισε.

«Είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου»

«Η χώρα μας, από πλευράς της, έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη βάση της Σούδας και άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί, κατά τη γνώμη μας, το θέμα τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα το ενεργειακό. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου – είναι μια σημαντική εξέλιξη που έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Υπάρχουν βέβαια και τα οικονομικά συμφέροντά μας που συνδέονται με τον κάθετο διάδρομο. Προφανώς αναζωπυρώθηκε η κατάσταση μετά τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά σήμερα πράγματι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση, λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και διευκολύνει την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, είναι σημαντικό».

Απαντώντας στο δίλημμα μεταξύ αμυντικής ενίσχυσης και κοινωνικού κράτους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας απαιτεί συνδυασμό αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματίας. «Εμείς δεν αποδεχόμαστε το δίλημμα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμοί. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά ασταθές, η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση, ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη που πρέπει και μπορεί να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε το ζήτημα ότι οι εταίροι μας δεν πρέπει να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν υπάρχει στο τραπέζι το casus belli. Πιστεύουμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις για να υπάρξει ένα σύστημα ασφάλειας, παγκόσμιο, που να παίζει κεντρικό ρόλο η Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε μέτωπο με την ΕΛΑΣ»

Ερωτηθείς σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι για το ΠΑΣΟΚ ο αγώνας είναι μονομέτωπος αναδεικνύοντας παράλληλα τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των προτάσεων τον κομμάτων. «Εμείς δεν βλέπουμε κανέναν εμφύλιο ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την ΕΛΑΣ», σχολίασε στηλιτεύοντας την άποψη όσων θεωρούν ότι η πολιτική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ευνοεί την κυβέρνηση, και συνέχισε:

«Εμάς μοναδικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό που λέμε είναι ότι το μοναδικό κόμμα με ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα σε αυτό της κυβέρνησης είμαστε εμείς. Για παράδειγμα, εμείς μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας ενώ τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και άλλα κόμματα δεν το λένε. Το κόμμα του κ. Τσίπρα, δε, το μόνο που είπε στη ΔΕΘ είναι ότι εκείνοι που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουν αν έχουν χάσει την ακίνητη περιουσία ; Και με μια απλή ρύθμιση και την καταβολή μιας δόσης μπορεί κάποιος να πάρει ενημερότητα αν δεν θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο. Εμείς στο πρόγραμμά μας μιλάμε καθαρά για δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του Ν.3869/2010. Εμείς, επίσης, λέμε για επαναφορά του 13ου μισθού, ο κ. Τσίπρας λέει πως αυτό δε “βγαίνει” – όπως και ο κ. Μητσοτάκης. Ομοίως και με την 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ».

Τι είπε για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Ειδικότερα για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στις διαφορές μεταξύ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κυβερνητικής ρύθμισης. Εξήγησε, συγκεκριμένα:

«Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και με επιτόκιο 3% ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις “κολοβές” μετά από πίεση χωρίς όμως διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια ύψους 5,8% – πολύ υψηλό. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να αφορούν στο σύνολο των οφειλών και του 2025 και 2026, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο για το 2024, να μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 δόσεων ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3% ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8 και να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης και του ΚΕΑΟ θα αντιληφθεί ότι μεγαλύτερο κομμάτι των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί από το Νίκο Ανδρουλάκη. Εμείς ακούμε τις ανάγκες της αγοράς».

Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου στο επιχείρημα περί διαφορετικού δημοσιονομικού κόστους, δεσμεύτηκε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «θα φέρει την ένταξη πολύ περισσοτέρων πολιτών στη ρύθμιση και άρα θα φέρει ζεστό χρήμα στο κράτος που έως τώρα δεν εισπράττεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος από την εφαρμογή της πρότασης μας ».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στη διαφορετική φιλοσοφία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα και απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους που εμφανίζονται – δημοσκοπικά – να επιλέγουν την ΕΛΑΣ κι εκείνους που κάποτε ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία αλλά σήμερα επιζητούν κάτι διαφορετικό, ανέφερε:

«Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.

Για αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες, οι οποίοι σήμερα, δημοσκοπικά, φαίνεται να επιλέγουν την ΕΛΑΣ και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο πρέπει να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις απέναντι σε πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες . Απευθυνόμαστε βέβαια και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη το 2019 ή και το 2023 αλλά επιθυμούν ισχυρούς θεσμούς και δεν θέλουν να υπάρχει τοξικότητα και ακροδεξιό λεξιλόγιο. Απευθυνόμαστε στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μία πολιτική που θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα – κάτι στο οποίο , όπως παραδέχτηκε ο κ. Συρίγος, η υπάρχουσα κυβέρνηση δείχνει δισταγμό.

Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη και πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς – είτε επέλεγε αριστερά είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία – μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ για να εκφραστεί».

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο εφόσον είναι πρώτο κόμμα. «Το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Όταν συμβεί αυτό τότε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις ώστε να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο», είπε.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέδειξε τους βασικούς άξονες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προγραμματική συμφωνία, δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την ανάπτυξη, το κράτος, τη στέγαση, την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. «Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη, στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρυθμίσεις του κράτους που είναι απαραίτητες και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε για να παραχθεί παραπάνω πλούτος.

Με το που υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο, με άλλο ρόλο – όχι μόνο με άλλο όνομα – πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο, στεγαστικό, ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος, τα μεγάλα αγκάθια της κοινωνίας . Αυτά συνδέονται άρρηκτα και με το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ. Και βέβαια, το πρόγραμμα με τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάσχετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης – που με Ι εμάς τελειώνει.

Για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση. Το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας και έναν μηχανισμό, όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί πλούτος. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας».