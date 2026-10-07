Σίσσυ Χρηστίδου για Βίσση-Καρβέλα: «Μου πατάει διάφορα κουμπιά όλη αυτή η συνθήκη…»

Με την υπόθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση ασχολήθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με την Σίσσυ Χρηστίδου να κάνει το δικό της σχόλιο. 

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπόθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Με το θέμα ασχολήθηκαν και στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με την Σίσσυ Χρηστίδου να σχολιάζει: «Εμένα, δεν θα σας κρύψω, ότι μου πατάει και διάφορα κουμπιά όλη αυτή η συνθήκη».
  • Η παρουσιάστρια εξήγησε πως «είναι πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς», τονίζοντας ότι «έχει γίνει δημόσιο, έχουν επιλέξει οι ίδιοι να το κάνουν».

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Η υπόθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς πρόκειται για δύο από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς στο κοινό καλλιτέχνες. Με το θέμα ασχολήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με την Σίσσυ Χρηστίδου να κάνει το δικό της σχόλιο.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη αρχικά στην υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η αγαπημένη παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως: «Μπήκαμε με Άννα Βίσση, είναι μία μέρα πολύ περίεργη. Εμένα, δεν θα σας κρύψω, ότι μου πατάει και διάφορα κουμπιά όλη αυτή η συνθήκη».

«Είναι πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, για ανθρώπους που ξέρουμε και αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοώ σαν φιλοθεάμων κοινό, σαν ανθρώπους που τους αγαπάμε πάρα πολύ, που έχουμε τραγουδήσει τα τραγούδια τους, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει.

Όλο αυτό, το λιγότερο που μας κάνει είναι να νιώθουμε άβολα. Παρ’ όλα αυτά έχει γίνει δημόσιο, έχουν επιλέξει οι ίδιοι να το κάνουν. Οπότε όλο αυτό θα είναι κεντρικό θέμα σήμερα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά», εξήγησε στη συνέχεια.

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