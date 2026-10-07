Κέιτ Ντίλον (ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ): Ως το λίκνο της δημοκρατίας, η Ελλάδα έχει πάντοτε μια ιδιαίτερη θέση στις αρχές που γέννησαν τις ΗΠΑ

Η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα πολιτισμού, Κέιτ Ντίλον, μίλησε για την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Η κυρία Ντίλον ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να αναγνωρίσω την προτεραιότητα που έδειξε ο κ. υπουργός Εξωτερικών για τη ζωτική μας σχέση με την Ελλάδα. Τον ευχαριστώ θερμά για την ηγεσία του που μας κρατά συγκεντρωμένους σε εταιρικές σχέσεις που έχουν απτά αποτελέσματα.

«Ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ για να γιορτάσουμε την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος που έχει τη βάση της πριν από 50 χρόνια, σε μια στενή συνεργασία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα ηγούνται παγκοσμίως στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς υπογράφουμε την εν λόγω ανανέωση», προσέθεσε και έκανε λόγο για μία «σημαντική συμφωνία», η οποία «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων».

«Προστατεύει τους Αμερικανούς συλλέκτες, όπως και τα μουσεία, ώστε να μην προμηθεύονται παράνομα, διακινηθέντα αγαθά και ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου για να σταματήσουν τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης αρχαιοτήτων. Πριν από δύο εβδομάδες η κυρία υπουργός Μενδώνη και εγώ γιορτάσαμε την επιστροφή 15 αρχαιοτήτων σε μια τελετή που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη. Αυτές οι αρχαιότητες αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι της εργασίας που παράγεται από αυτή τη συμφωνία», σημείωσε.

«Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα από μόνη της, γιατί απαιτεί την αφοσίωση των δυνάμεων επιβολής του νόμου σε αμφότερες τις χώρες, όπως και μια στενή διμερή συνεργασία. Η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Πολιτισμού για να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά και το διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 450 επαγγελματίες στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύοντας την πλούσια κληρονομιά και αυτό έχει να κάνει με την προστασία της ιστορίας του λαού αι αυτή η ιστορία δεν θα μπορεί να κλαπεί ή να πωληθεί», συμπλήρωσε.

«Ως το λίκνο της δημοκρατίας, η Ελλάδα έχει πάντοτε μια ιδιαίτερη θέση στις αρχές που γέννησαν τις ΗΠΑ»

«Η ιστορία είναι πολύ σημαντική, διότι φέτος γιορτάζουμε 250 έτη ανεξαρτησίας. Ως το λίκνο της δημοκρατίας, η Ελλάδα έχει πάντοτε μια ιδιαίτερη θέση στις αρχές που γέννησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό μοιραζόμαστε σήμερα. Οι ιδέες που ξεκίνησαν από την αρχαία Αθήνα επηρέασαν τους δικούς μας προπάτορες κατά τη συγγραφή, της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, όπως είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 ένδοξα έτη ανεξαρτησίας, εμείς αντλούμε έμπνευση από το υπόδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιάθεσης μαζί. Τα δύο έθνη είναι σύμμαχοι σε ελευθερία. Τους ενώνει η ιστορία, έχουν δοκιμαστεί οι σχέσεις στη μάχη και ταυτόχρονα έχουμε ένα μέλλον γεμάτο, γεμάτο ακτινοβολία. Αυτή η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα για μια εγγύτερη συνεργασία είναι ακόμη ένα βήμα σε ένα λαμπρότερο μέλλον μαζί. Είναι τιμή μου που αποτελεί κομμάτι αυτής», κατέληξε.