Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό: Τον απείλησε με τσεκούρι για την προτεραιότητα και προκάλεσε ζημιές στο όχημά του

Ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Σπύρου Πάτση. Ένας 55χρονος οδηγός βαν απείλησε με τσεκούρι συνομήλικό του για την προτεραιότητα και προκάλεσε ζημιές στο όχημά του, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Σπύρου Πάτση.
  • Ο 55χρονος οδηγός ενός βαν απείλησε με τσεκούρι έναν συνομήλικό του για την προτεραιότητα, προκαλώντας και ζημιές στο όχημά του.
  • Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγείται στην Ασφάλεια Κολωνού, όπου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (7/10) στην Αθήνα, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Σπύρου Πάτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος οδηγός ενός βαν διαπληκτίστηκε με έναν συνομήλικό του για την προτεραιότητα και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο οδηγός του βαν φέρεται να έβγαλε ένα τσεκούρι που είχε μαζί του και απείλησε τον δεύτερο οδηγό, ενώ δεν δίστασε να προκαλέσει ζημιές και στο όχημά του. 

Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Κολωνού, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

 

 

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