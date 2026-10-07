Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό: Τον απείλησε με τσεκούρι για την προτεραιότητα και προκάλεσε ζημιές στο όχημά του

Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (7/10) στην Αθήνα, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Σπύρου Πάτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος οδηγός ενός βαν διαπληκτίστηκε με έναν συνομήλικό του για την προτεραιότητα και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο οδηγός του βαν φέρεται να έβγαλε ένα τσεκούρι που είχε μαζί του και απείλησε τον δεύτερο οδηγό, ενώ δεν δίστασε να προκαλέσει ζημιές και στο όχημά του.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Κολωνού, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων.