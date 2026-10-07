Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής της Άννας Βίσση για τον Νίκο Καρβέλα και τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ανακοίνωση σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εξέδωσε την Τετάρτη η D&A Live Concerts, υποστηρίζοντας ότι έχει εκπληρώσει πλήρως κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της, μεταξύ άλλων και απέναντι στον Νίκο Καρβέλα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσω της Αυτοδιαχείρισης, ενώ γνωστοποιεί ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 κατέβαλε στον οργανισμό το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Νίκου Καρβέλα για τη συγκεκριμένη συναυλία ή για οποιαδήποτε άλλη συναυλία ή παράσταση.

Η ανακοίνωση της D&A Live Concerts

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα, ως είθισται, το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία, καθώς και καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Σε περίπτωση δε που συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων».