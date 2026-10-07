Δένδιας: Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της στενής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογράφοντας Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η συμφωνία αυτή δίνει νέα διάσταση στη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινές ασκήσεις.

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ΔΕΝΔΙΑΣ - ΡΟΥΜΠΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΔΕΝΔΙΑΣ - ΡΟΥΜΠΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
  • Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο όμως και για την εφεδρεία μας. Ο υπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, των κοινών ασκήσεων και της στενής επικοινωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

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Ο Nίκος Δένδιας τόνισε ότι η παρουσία της αμερικανικής πλευράς στην Αθήνα «υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών».

«Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

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ΔΕΝΔΙΑΣ - ΡΟΥΜΠΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΔΕΝΔΙΑΣ – ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ

«Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο όμως και για την εφεδρεία μας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος προς την αμερικανική αντιπροσωπεία και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, των κοινών ασκήσεων και της στενής επικοινωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή προσφέρει στην Ελλάδα «μια επιπλέον δυνατότητα» στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

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