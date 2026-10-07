Μάρκο Ρούμπιο: Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα

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Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κόμματα άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσαν στο επίκεντρο τα εθνικά ζητήματα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, αλλά και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους αμερικανικούς και νατοϊκούς σχεδιασμούς.

ΕΛ.Α.Σ.: «Η επιτυχία της επίσκεψης θα κριθεί από τα αποτελέσματα»

Η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της επίσκεψης Ρούμπιο, θα κριθεί από τα έμπρακτα αποτελέσματα στα εθνικά ζητήματα.

«Είναι προφανές ότι η στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια σταθερά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όταν γίνεται μια επίσκεψη σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, η επίσκεψη αυτή θα κριθεί από τα αποτελέσματά της. Δεν πανηγυρίζει κανείς επειδή ήρθε ο κος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Θα έχει αποτέλεσμα η επίσκεψη αυτή τη στήριξη της Ελλάδας όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο; Θα έχει αποτέλεσμα θετικό ως προς τις δράσεις και τις κινήσεις της αμερικανικής πλευράς για τον περιορισμό της τουρκικής επιθετικότητας και των παράνομων ενεργειών; Και ως προς το Κυπριακό; Εάν δεν έχει αποτελέσματα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα εθνικά μας συμφέροντα αυτή η επίσκεψη, τότε προφανώς δεν θα είναι επιτυχημένη», είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. Ιωάννα Λαλιώτου.

Ρένα Δούρου: «Απαιτείται άμεση αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική» – Ο Ρούμπιο μετατρέπει την Πνύκα σε ντεκόρ

Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ότι «τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνύκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις», τις οποίες, όπως υποστήριξε, προωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Ο Ρούμπιο εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς, νεοαποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ», ανέφερε.

Η κα Δούρου, επέκρινε και την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι έχει δηλώσει πως «οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις».

Κατηγόρησε, παράλληλα, την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν αντέδρασε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ούτε έθεσε το ζήτημα στον Μάρκο Ρούμπιο, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα.

«Η κυβέρνηση έχει στάση δουλοπρεπή»

«Για εμάς, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιρειών», είπε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση.

Όπως υποστήριξε, η ελληνική εξωτερική πολιτική μετατρέπεται σε «πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων», για την εξασφάλιση της εύνοιας της Ουάσινγκτον.

«Ποιος ασκεί τελικά εξωτερική πολιτική σε αυτόν τον τόπο; Δεν την ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν την ασκεί ο πρωθυπουργός, δεν την ασκούν οι υπουργοί του», ανέφερε.

Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι ακολουθεί το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», θέτοντας, κατά την άποψή της, σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Πέφτετε στην αγκαλιά του Νετανιάχου»

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ, σημείωσε:

«Πέφτετε στην αγκαλιά του Νετανιάχου, ξεχνώντας ότι όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκατέλειπαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και εσείς αγκαλιαζόσασταν μαζί του», τόνισε.

Για το Κυπριακό υποστήριξε ότι «δεν διαγράφεται στον ορίζοντα καμία σοβαρή πρωτοβουλία για την προώθηση της δίκαιης επίλυσής του».

«Απαιτείται άμεση αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο, στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών με τους γείτονές μας και την Αθήνα πυλώνα ειρήνης, ευημερίας και γέφυρα διαλόγου», κατέληξε.

Θανάσης Παφίλης: «Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, αναφέρθηκε στα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, εναντίον της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.

«Χιλιάδες λαού σε όλη την Ελλάδα αυτές τις ημέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο. Κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα, από εκατοντάδες σωματεία και οργανώσεις, με το σύνθημα «ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου», ανέφερε.

« Η Ελλάδα θα συμμετέχει στους πολέμους των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ»; διερωτάται ο Θανάσης Παφίλης

Ο κ. Παφίλης διερωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης και τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την περαιτέρω συμμετοχή της Ελλάδας, «στους πολέμους και στην πολιτική των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ».

«Είναι επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, με δύο ενεργούς πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι οποίοι σιγά σιγά ενοποιούνται», υποστήριξε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι συνέπειές αυτής της στάσης, επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό.

«Είναι στη γενικότερη στρατηγική του ΝΑΤΟ να μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο βολής φτηνό, όπως λέει και το τραγούδι. Μετατρέπει την Κρήτη σε κρίσιμο κόμβο συνολικά και σε στόχο», σημείωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έθεσε, τέλος, το ζήτημα της στάσης του ΝΑΤΟ, απέναντι στις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.

«Πείτε μας μία δήλωση του ΝΑΤΟ για το Αιγαίο, για τις τουρκικές παραβιάσεις. Μία. Δεν υπάρχει καμία», υπογράμμισε ολοκληρώνοντας την αιχμηρή τοποθέτησή του.