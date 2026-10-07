Πολωνία: 7 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Συνελήφθη 19χρονος μαθητής

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη σε σχολείο στην Πολωνία, όταν ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας συνολικά επτά άτομα, όπως μεταδίδει το Reuters.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει και να συλλάβει τον δράστη, ενώ οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στο σημείο έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των πολωνικών αστυνομικών αρχών, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Οστρολένκα.
Attacco con coltello in una scuola a Ostroleka, in Polonia. Un ragazzo di 19 anni, studente dell’istituto, ha ferito almeno sette persone, due delle quali in modo grave. Tra i feriti ci sono soprattutto altri studenti e anche un insegnante. Il giovane è stato fermato e arrestato dalla polizia. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è stata riportata sotto controllo. ▶️ https://t.co/fUDaWFb9LP
— Sky tg24 (@SkyTG24) October 7, 2026
Ο δήμαρχος της πόλης, Πάβελ Νιεβιαντόμσκι, επιβεβαίωσε το περιστατικό και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, επισημαίνοντας την άμεση επέμβαση των αρχών.
«Η πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε ο Νιεβιαντόμσκι σε γραπτή τοποθέτησή του.
Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026
Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RMF FM, ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 19χρονος μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου. Τα κίνητρα του 19χρονου παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, αναφέρει η πολωνική ιστοσελίδα Do Rzeczy.
Από τους επτά συνολικά τραυματίες, δύο άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών του RMF, η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι μαθητές του σχολικού ιδρύματος, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένας εκπαιδευτικός.