Πολωνία: 7 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Συνελήφθη 19χρονος μαθητής

Ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην Οστρολένκα της Πολωνίας, τραυματίζοντας επτά άτομα, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στο σημείο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, αν και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

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Διεθνή Νέα

Πολωνία επίθεση με μαχαίρι σχολείο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο στην Πολωνία, όταν ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας επτά άτομα.
  • Από τους επτά τραυματίες, δύο φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται μαθητές και ένας εκπαιδευτικός.
  • Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, με την κατάσταση να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη σε σχολείο στην Πολωνία, όταν ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας συνολικά επτά άτομα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει και να συλλάβει τον δράστη, ενώ οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στο σημείο έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των πολωνικών αστυνομικών αρχών, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Οστρολένκα.


Ο δήμαρχος της πόλης, Πάβελ Νιεβιαντόμσκι, επιβεβαίωσε το περιστατικό και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, επισημαίνοντας την άμεση επέμβαση των αρχών.

«Η πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε ο Νιεβιαντόμσκι σε γραπτή τοποθέτησή του.


Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RMF FM, ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 19χρονος μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου. Τα κίνητρα του 19χρονου παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, αναφέρει η πολωνική ιστοσελίδα Do Rzeczy.

Από τους επτά συνολικά τραυματίες, δύο άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών του RMF, η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι μαθητές του σχολικού ιδρύματος, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένας εκπαιδευτικός.

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