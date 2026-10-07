«Άρωμα Ελλάδας» στο δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο – Τι περιλαμβάνει το μενού

Δείπνο προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Tudor Hall του ξενοδοχείου «King George» στην Αθήνα, με θέα την Ακρόπολη.

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Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο
πηγή: Intime - Liakos John
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δείπνο προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είναι σε εξέλιξη στο Tudor Hall του ξενοδοχείου «King George» στο Σύνταγμα, με θέα την Ακρόπολη.
  • Το μενού του δείπνου περιλαμβάνει «άρωμα Ελλάδας» με προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ή ψάρι, γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
  • Το μενού επιμελήθηκε ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Executive Chef, Αστέριος Κουστούδης.

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Δείπνο προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στο Tudor Hall, στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου «King George» στο Σύνταγμα, με θέα την Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού του δείπνου περιλαμβάνει προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ή ψάρι για το κυρίως πιάτο, ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.

Εκτός του Μάρκο Ρούμπιο και του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο δείπνο δίνουν το παρών, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τζόσουα Χακ, ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κ.ά.

Το μενού επιμελήθηκε ο Executive Chef των ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George», Αστέριος Κουστούδης, ο οποίος είναι βραβευμένος με αστέρι Michelin.

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