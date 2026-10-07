Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1: Αν η Δικαιοσύνη απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, θα σεβαστούμε την απόφαση

Τη θέση της πλευράς της Άννας Βίσση στη διαμάχη που έχει προκύψει με τον Νίκο Καρβέλα παρουσίασε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης, η οποία, όπως ανέφερε, έφτασε κοντά σε συμφωνία, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να αποφευχθεί η δικαστική αντιπαράθεση, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η Άννα Βίσση και η παραγωγός εταιρεία απορρίπτουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς τον Νίκο Καρβέλα πέραν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη δημιουργία των τραγουδιών.

«Προσπάθησα. Από την πρώτη στιγμή που με κάλεσαν η κυρία Βίσση, ο κύριος Κούστας και η Δήμητρα Κούστα, σκοπός μου δεν ήταν να πυροδοτήσω τις διαφωνίες που υπήρχαν. Επειδή έτυχε να είμαι και δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα σε μια μισθωτική υπόθεση, ήθελα να χτίσω γέφυρες.

Και μάλιστα προσπάθησα και φτάσαμε πολύ κοντά στο να υπάρξει μια εξωδικαστική συμφωνία. Δυστυχώς, όμως, ο κύριος Καρβέλας τα δυναμίτισε όλα την τελευταία στιγμή και γι’ αυτό είμαστε σήμερα ενώπιόν σας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στα δικαστήρια. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Άννα Βίσση και η παραγωγός εταιρεία είναι κάθετες.

Δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση προς τον κύριο Νίκο Καρβέλα. Τουναντίον, ο Νίκος Καρβέλας, και με δικές του παραδοχές, από ό,τι άκουσα, οφείλει τουλάχιστον 500.000 ευρώ από δάνειο στην Άννα Βίσση. Έχει πάρει και 280.000 με 300.000 ευρώ από την Αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα που πραγματικά έχει ο στιχουργός και ο συνθέτης στα τραγούδια της κυρίας Άννας Βίσση.

Και από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε καμία, μα καμία, συμβατική υποχρέωση απέναντι στον κύριο Καρβέλα», ανέφερε.

Τα πνευματικά δικαιώματα και το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση

Ένα από τα βασικά ζητήματα της διαφοράς αφορά το ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να επιχειρήσει να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση την ερμηνεία τραγουδιών που έχει δημιουργήσει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στον Νόμο 2121/1993 και στα δικαιώματα των δημιουργών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ερμηνευτές διαθέτουν συγγενικά δικαιώματα. Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα ενός δημιουργού να απαγορεύσει την ερμηνεία έργων του δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά.

«Πράγματι, ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν την πνευματική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα και τα ηθικά και τα οικονομικά δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Να το λέμε απλά. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν και τα δικαιώματα των τραγουδιστών, που είναι τα συγγενικά δικαιώματα.

Έχει τη δυνατότητα ο Νίκος Καρβέλας, όπως και οποιοσδήποτε συνθέτης, να απαγορεύσει τραγούδια σε ερμηνευτές; Το προβλέπει αυτό και η νομολογία των δικαστηρίων. Υπό μία προϋπόθεση, όμως: να μην ασκείται καταχρηστικά αυτό το δικαίωμα», είπε.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι η Άννα Βίσση είχε συνάψει στο παρελθόν προφορική συμφωνία με τον Νίκο Καρβέλα, βάσει της οποίας μοιράζονταν τα κέρδη από συναυλίες όταν υπήρχε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.

«Η Άννα Βίσση, επειδή υπάρχουν δεσμοί και αναγνωρίζει αναμφισβήτητα ότι τα τραγούδια αυτά είναι κατά 97% δημιουργία του Νίκου Καρβέλα, είχε κάνει στο παρελθόν μία προφορική συμφωνία: όταν συμμετέχει σε συναυλίες και υπάρχουν κέρδη, όπως έγινε στο Καλλιμάρμαρο, όπως έγινε στο Ηρώδειο, τότε, βάσει συμφωνίας του παρελθόντος, να μοιράζονται τα κέρδη».

Για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ωστόσο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη συμφωνία, καθώς, όπως υποστήριξε, η διοργάνωση παρουσίασε ζημία άνω των 4 εκατ. ευρώ, την οποία, κατά τα λεγόμενά του, θα καλύψει ο Γιάννης Κούστας.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε συμφωνία ότι θα έπαιρνε κέρδη από μία εκδήλωση που έχει ζημιά πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, την οποία θα καλύψει ο κύριος Γιάννης Κούστας. Άρα, κέρδη επί ζημίας δεν υπάρχουν. Ούτε συμφωνία.

Το μόνο που υπάρχει είναι τα πνευματικά δικαιώματα του κυρίου Καρβέλα», ανέφερε.

Η αξίωση των 1,5 εκατ. ευρώ και η διαφωνία για τη συναυλία

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο το επιχείρημα που είχε διατυπώσει ο Νίκος Καρβέλας, ότι το κόστος της συναυλίας αυξήθηκε χωρίς να έχει ερωτηθεί, επηρεάζοντας το οικονομικό αποτέλεσμα.

Ο δικηγόρος απάντησε ότι ο συνθέτης είχε ενημερωθεί και ότι είχαν προηγηθεί συζητήσεις με αφορμή τις δύο προηγούμενες συναυλίες. «Ρωτήθηκε. Είχαν συνεννοηθεί, είχαν μιλήσει ήδη από τις δύο προηγούμενες συναυλίες», δήλωσε.

Για τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο ανέφερε ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε αποκομίσει «ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό χρημάτων», χωρίς να προσδιορίσει το ακριβές ύψος του.

Σε ό,τι αφορά τη διαφορά που προέκυψε πριν από τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας προέβαλε αξίωση συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, η οποία, κατά την περιγραφή του, δεν στηριζόταν σε προφορική ή γραπτή συμφωνία.

«Η προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον κύριο Νίκο Καρβέλα ήταν: εάν υπάρχουν κέρδη από τις συναυλίες, μισά-μισά θα μοιράζονται τα κέρδη. Τεράστια, λεόντεια συμφωνία υπέρ του κυρίου Καρβέλα.

Επαναλαμβάνω και θέλω να το δεχτείτε: αυτή είναι η θέση μας. Δεν υπήρξαν κέρδη.

Υπήρχαν ζημίες και αυτά τα αποδεχόταν ο κύριος Καρβέλας μέχρι την τελευταία εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα, πριν από τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου, άσκησε αξίωση πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, η οποία προέβλεπε να υπάρξει σεισάχθεια, διαγραφή του χρέους που είχε», είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς, σύμφωνα με την πλευρά που εκπροσωπεί, προέκυπτε το συγκεκριμένο ποσό. «Σε τι συνίστατο αυτή η αξίωση; Ζητούσε γύρω στις 700.000 ευρώ. Χρέη πάνω από μισό εκατομμύριο, να γίνει σεισάχθεια. Φτάνουμε στο 1.200.000. Και 300.000, τα οποία θα δίνονταν στην Αυτοδιαχείριση. Φτάνουμε στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτή ήταν η αξίωση. Και βέβαια του είπαν όχι. Δεν έχεις καμία συμβατική και νομική αξίωση».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε επίσης ότι η συγκεκριμένη αξίωση συνοδεύτηκε από προειδοποιήσεις για προσπάθεια ματαίωσης της συναυλίας. «Ακριβώς αυτή η αξίωση, η οποία συνοδεύτηκε και με προειδοποιήσεις ότι θα κάνει προσπάθεια να μη γίνει η συναυλία, όπως και άλλες συμπεριφορές, οι οποίες δεν ήταν τιμητικές ούτε για τον Νίκο Καρβέλα και, πολύ περισσότερο, προκάλεσαν μεγάλο συναισθηματικό άλγος», ανέφερε.

Η ένταση και η αλλαγή των θέσεων στο ΟΑΚΑ

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στην ένταση που, όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων, αποδίδοντας στον Νίκο Καρβέλα «επιθετική» και «υβριστική» συμπεριφορά απέναντι στην Άννα Βίσση, τη Δήμητρα Κούστα και τον Γιάννη Κούστα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το κλίμα αυτό οδήγησε σε αλλαγή των θέσεων που είχαν προβλεφθεί για τον Νίκο Καρβέλα και τους ανθρώπους που τον συνόδευαν στη συναυλία. «Όταν, όμως, υπήρξε —και προσπάθησα και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση— μία επιθετική συμπεριφορά του κυρίου Καρβέλα, αντιλαμβάνεστε ότι, όταν τα λέει η κυρία Άννα Βίσση, υπήρξε υβριστική συμπεριφορά και για την Άννα Βίσση και για τη Δήμητρα Κούστα και για τον Γιάννη Κούστα.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαν, μετά από αυτή τη συμπεριφορά, να καθίσουν όλοι στην ίδια κερκίδα. Και δόθηκε η δυνατότητα, σε συζήτηση που έγινε φιλικά ανάμεσα σε εμένα και στη γυναίκα του κυρίου Καρβέλα, να γίνει μία αλλαγή θέσεων, προκειμένου να αποφευχθούν συναντήσεις οι οποίες πιθανόν να είχαν μη ομαλή εξέλιξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι, κατά την άποψη της πλευράς που εκπροσωπεί, δεν υπήρξε συμφωνία για πρόσθετη αμοιβή προς τον Νίκο Καρβέλα.

«Εάν υπήρχε συμφωνία, θα τα είχε πάρει ο κύριος Καρβέλας. Δεν υπάρχει ούτε γραπτή ούτε προφορική συμφωνία. Έχει πάρει μέσω της Αυτοδιαχείρισης, θα πάρει 300.000… Έχει πάρει 250.000, θα πάρει 300.000.

Θα γινόταν μία συμφωνία στα άκρα, δεν τη δέχτηκε, τελειώσαμε», ανέφερε.

Το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενδεχόμενο η αντιπαράθεση να οδηγηθεί στα δικαστήρια και, ειδικότερα, στο κατά πόσο ο Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε να ζητήσει να απαγορευτεί στην Άννα Βίσση η ερμηνεία τραγουδιών που έχει δημιουργήσει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι η τραγουδίστρια και η παραγωγός εταιρεία τού έχουν δώσει εντολή να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εφόσον συνεχιστούν, όπως τις χαρακτήρισε, «επιθετικές ενέργειες».

«Και τώρα και η κυρία Βίσση, αλλά και η παραγωγός εταιρεία, μου έχουν δώσει εντολή: εάν συνεχίσει ο κύριος Καρβέλας και κάνει επιθετικές ενέργειες, θα προσφύγουμε και εμείς στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν μπορεί να απαγορεύσει ο κύριος Καρβέλας στην κυρία Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του», είπε.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε δικαστική απόφαση θα γίνει σεβαστή, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι μια ενδεχόμενη προσφυγή του Νίκου Καρβέλα με αίτημα την απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών θα μπορούσε να κριθεί καταχρηστική. «Αν ο κύριος Καρβέλας, ο Νίκος, προσφύγει στη Δικαιοσύνη —δικαίωμά του, έχει και καλή δικηγόρο— και απαγορεύσει η Δικαιοσύνη στην Άννα Βίσση να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει τα τραγούδια του, θα σεβαστούμε την απόφαση.

Η εκτίμησή μου, όμως, είναι ότι θα θεωρηθεί καταχρηστική αυτή η προσφυγή και αυτή η αγωγή που τυχόν κάνει ο κύριος Καρβέλας και η Άννα Βίσση θα μπορεί να λέει τα τραγούδια του κανονικά», υποστήριξε.

Κατά την εκτίμησή του, μια απαγόρευση θα είχε οικονομικές συνέπειες και για τον Νίκο Καρβέλα, λόγω των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις ερμηνείες των τραγουδιών του από την Άννα Βίσση. «Εάν απαγορεύσει τα τραγούδια στην Άννα Βίσση, αμέσως αυτή η φλέβα χρημάτων που λέγεται Άννα Βίσση, από τις ερμηνείες της, θα σταματήσει να ρέει στο σώμα του Νίκου Καρβέλα.

Γιατί τα εισοδήματα που έχει ο Νίκος Καρβέλας είναι από τις ερμηνείες της Άννας Βίσση. Είναι κάτι αλληλένδετο. Αναπνέουν και οι δύο, ο ένας από τον άλλον.

Δεν νομίζω ότι θα φτάσει στο σημείο να “αυτοκτονήσει” ο Νίκος Καρβέλας και να πάμε στα δικαστήρια με αγωγικό αίτημα να μην ερμηνεύει η Άννα Βίσση τα τραγούδια του», σημείωσε.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, σε σχεδιασμό για μια νέα μεγάλη διοργάνωση την περίοδο 2027-2028, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτή. «Το ’27-’28 θα γίνει κάτι πολύ εξαιρετικό, πολιτιστικά και πολιτισμικά, στη χώρα μας, με μία πρωτοβουλία που θα πάρει η εταιρεία, η Δήμητρα Κούστα και ο Γιάννης Κούστας μαζί με την Άννα.

Θα γίνει ένα πολύ ωραίο σόου πάλι, πιστεύω, σε έναν πολύ μεγάλο εκθεσιακό χώρο. Πάλι ο Νίκος Καρβέλας θα είναι εκεί και θα βοηθήσει», είπε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τον Νίκο Καρβέλα να υπάρξει αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης. «Πρέπει, όμως, ο Νίκος —και το κάνω έκκληση—, Νίκο, βγάλε τον εγωισμό από τη μέση.

Δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα, Νίκο, αν με ακούς, με την Άννα. Μαζί είστε. Σιαμαίοι. Και μαζί πρέπει να πορευτείτε».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του σημειώνοντας ότι η προσπάθεια συνεννόησης δεν απέδωσε μέχρι στιγμής και ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η πλευρά που εκπροσωπεί εξετάζει πλέον τη δικαστική οδό. «Δεν ζω ως δικηγόρος βάζοντας τους ανθρώπους να συγκρούονται. Γέφυρες ήθελα να χτίσω. Απέτυχα εδώ πέρα. Επί του παρόντος. Τώρα, όμως, και η Άννα Βίσση και η εταιρεία λένε: “Πάμε δικαστήριο”. Εδώ είμαστε τώρα».