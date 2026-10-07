Αλέκος Ζαζόπουλος στον ΑΝΤ1 για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Έπεσα από τα σύννεφα – Νόμιζα ότι πρόκειται για φάρσα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για την υπόθεση του κυκλώματος με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο λαϊκός τραγουδιστής, Αλέκος Ζαζόπουλος.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος είναι ανάμεσα στους τραγουδιστές που εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος από το κύκλωμα. Ο ίδιος ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση.

«Με κάλεσαν χθες στη ΓΑΔΑ και νόμιζα ότι πρόκειται για φάρσα. Μου είπαν ότι είναι να καταθέσω για κάτι που έχει να κάνει με ασφαλιστικές εισφορές. Πήγα και κατέθεσα αυτά που ήξερα» ανέφερε αρχικά ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που ακούω, μου φαίνεται εξωπραγματικό. Ό,τι κάναμε ήταν άψογος, δεν είχαμε θέμα ποτέ» κατέληξε.