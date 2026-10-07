Κρίνο και Αγκάθι: Ο Μήτρος συναντά ένα πρόσωπο-κλειδί για το παρελθόν της Λευκής

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Μια συνάντηση αλλάζει την πλοκή της ιστορίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Μάρκος, βασανισμένος από ενοχές, ζητά από τη Λευκή να του δώσει έναν μήνα για να της αποδείξει ποιος είναι πραγματικά και εκείνη, με σκοπό να συνεχίσει το σχέδιο εκδίκησής της, δέχεται με τον όρο να είναι ελεύθερη από τον έλεγχο της οικογένειάς του.

Την ίδια ώρα, ο Σκλίβας, κυνηγημένος από τη χωροφυλακή, κρύβεται στα χαλάσματα, ενώ η Φρόσω και η Δέσποινα προσπαθούν να τον σώσουν.

Ο Παναγής, φοβούμενος πως η υπόθεση θα τινάξει στον αέρα την οικογένειά του, πείθει τον Γεροδήμο να του επιτρέψει να μιλήσει στον Σκλίβα, ενώ παράλληλα η Μαριγώ πιέζει τη Θεανώ να «κερδίσει την καρδιά» του Μάρκου.

Η Λεμονιά, βλέποντας τον Γιάννο να αναζητά και πάλι εκδίκηση, λυγίζει πάνω από τον τάφο του Ηλία, όπου αντικρίζει σοκαρισμένη τη Λευκή.

Και ενώ, μετά τη δημόσια διακήρυξη για την αθωότητα των Αρβανιταίων στην υπόθεση Σκλίβα, ο Στέλιος έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Παναγή, ο Μήτρος εντοπίζει στην Τρίπολη τη Γωγώ, τη φίλη της Λευκής, που ξέρει τα πάντα για το παρελθόν της…

Έφτασε η ώρα της αναμέτρησης για Παναγή και Σκλίβα

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