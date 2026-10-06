Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να τρύπησε 6 φορές τον τραγουδιστή μετά τον θάνατο του για να δημιουργήσει άλλοθι

Έξι φορές φέρεται να τρύπησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η προφυλακισμένη ιατρός προκειμένου να θολώσει την κατάσταση σχετικά με την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, στην οποία παρουσιάστηκαν έγγραφα ντοκουμέντα, μετά την ανακοπή που υπέστη ο καλλιτέχνης στις 15:22 ακολούθησε ένα κρίσιμο 20λεπτο. Σύμφωνα με την εκπομπή, ενώπιον του ανακριτή στην προσπάθεια της να χτίσει άλλοθι και να δείξει ότι η θεραπεία συνεχιζόταν, η προφυλακισμένη γιατρός συνομολόγησε ότι τρύπησε έξι φορές τις φλέβες του καλλιτέχνη. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης, όπως δείχνουν οι έρευνες, είχε πεθάνει στις 15:22.

Ανακριτής: Γιατί πατήσατε παύση θεραπείας στις 15:22:24;

Γιατί πατήσατε παύση θεραπείας στις 15:22:24; Γιατρός: Γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα

Γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα Ανακριτής: Γιατί δεν χτύπησε συναγερμός

Γιατί δεν χτύπησε συναγερμός Γιατρός: Εγώ είδα την κίνηση του χεριού και το σπάσιμο της φλέβας και αμέσως κινήθηκα προς τα εκεί. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Οι επόμενοι τρεις συναγερμοί αφορούσαν το σπάσιμο της φλέβας

«Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω την επόμενη φλέβα για να συνεχίσουμε, αφού έβγαλα την προηγούμενη πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα και περίμενα να μου επιτρέψει ξανά να κάνω φλεβοκέντηση. Βρήκα φλέβα, είδα ότι λειτουργεί κανονικά και ξανασυνδέθηκα, γι’ αυτό οι δύο συναγερμοί στις 15:45:10 και στις 15:45:26, επειδή άνοιξα τα κλιπ για να ξεκινήσει πάλι η ροή, αλλά έκανε κάποια κίνηση και έσπασε τη φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσουμε. Στην τουαλέτα έμεινα το πολύ πέντε λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασυνέδεσα στο μόνιτορ, του είπα πως πρέπει να βρω άλλη φλέβα, βρήκα μία στη δεξιά παλάμη στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα προς την άλλη πλευρά» ανέφερε ακόμη στην απολογίας της η γιατρός.

«Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι διαφορετική η φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησαν σε αυτή την περίπτωση αλλά δεν το κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φοράς σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια και εάν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία» πρόσθεσε.

59 λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το ένταλμα προσωρινής κράτησης το οποίο εκδόθηκε σε βάρος των δυο κατηγορούμενων ιατρών και το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 14:00, ενώ στις 15:22 υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, δηλαδή 59 λεπτά αργότερα. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, αρχικά η γραμματέας επιχείρησε να επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ, χωρίς να καταφέρει να βγάλει γραμμή. Στη συνέχεια, στις 16:22, τηλεφώνησε η 19χρονη κόρη του κατηγορούμενου ζευγαριού γιατρών και στην επικοινωνία με το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός.

Οι διασώστες έφτασαν στις 16:26 και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης. Στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης.

Στις 17:40 διαπιστώθηκε οριστικά ο θάνατός του.

«Δεν καλέσατε το ΕΚΑΒ για να μην καταστραφείτε»

Ιδιαίτερα βαριά είναι η αναφορά που περιλαμβάνεται στο ένταλμα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή των Αρχών, δεν κλήθηκε νωρίτερα το ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε φόβο για «κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική καταστροφή», καθώς και σε οικονομικά και άλλα συμφέροντα.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον κρίσιμους ισχυρισμούς της δικογραφίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το ερώτημα γιατί δεν ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή του ΕΚΑΒ, εφόσον είχε ήδη εκδηλωθεί το περιστατικό.

«Η κατηγορία ότι μια ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ουσιαστικά νεκρός και δεν υπήρχε καμία παρέμβαση και δεν υπήρξε καμία σωστική πράξη από μέρους τους από μόνο του είναι μια κακουργηματική πράξη» τόνισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σχολιάζοντας την συμπεριφορά των ιατρών.

Ο ιατροδικαστής μίλησε και για τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων (ισχαιμία, φλεγμονή, επιβαρυμένη καρδιά και πνευμονικό οίδημα) του Γιώργου Μαζωνάκη και ανέφερε πως από το συμπέρασμα του ιστοπαθολόγου θα γνωστοποιηθεί αν όντως υπήρχε κάποια παθολογία στην καρδιά πρωτού υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση.