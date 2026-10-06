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Τέμπη: Διαφωνία Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο – «Γιατί παραιτήθηκε αμέσως ο Καραμανλής;» – «Δεν είναι αντικείμενο της δίκης» – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα θύματος, να καταθέτει για την ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας και να εκφράζει παράπονα για «πρόσωπα που δεν αγγίχτηκαν» και τη σύμβαση 717. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκε έντονη διαφωνία μεταξύ της προέδρου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με ερώτηση για την παραίτηση του πρώην υπουργού Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε και η εύρεση οστού στο σημείο της σύγκρουσης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και προσέθεσε πως «κάποια πρόσωπα δεν αγγιχτηκαν». Εξέφρασε παράπονο που δεν κλήθηκαν να καταθέσουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών TOMH-ALSTOM. – Στη δίκη για τα Τέμπη, υπήρξε διαφωνία προέδρου – Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο να βρίσκει «εκτός θέματος την ερώτηση» σχετικά με την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση. – Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κατέθεσε στο δικαστήριο το βούλευμα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο.

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Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται στη Λάρισα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα» – Με τη φωτογραφία της κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής

Σήμερα κατέθεσε μόνο ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή ο οποίος αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση του και μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης απαντούσε σε ερωτήσεις των συνηγόρων του, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Ο κ. Παπαγγελής ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Σε ερώτηση σχετικά με την εμπειρία του από την κύρια ανάκριση απάντησε πως αυτό που ζητούσε συνεχώς από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη ήταν να “ανοιχτούν τα τηλέφωνα”. Προσέθεσε πως «κάποια πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν» εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο του για το γεγονός πως δεν κλήθηκαν να καταθέσουν στον ανακριτή οι εκπρόσωποι των εταιρειών TOMH-ALSTOM για την σύμβαση 717.

«Βρίσκω εκτός θέματος την ερώτηση»

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κ. Παπαγγελή αν έμαθε “γιατί πραγματικά” παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ο τότε υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής.

«Την βρίσκω εκτός θέματος την ερώτηση για την παραίτηση του κ. Καραμανλή. Δεν είναι αντικείμενο αυτής της δίκης γιατί “πραγματικά” παραιτήθηκε ο κ. Καραμανλής» ήταν η αντίδραση της προέδρου με την κα Κωνσταντοπούλου να απαντά πως είναι μια ερώτηση «άμεσα συναρτώμενη με τη δίκη και τη συγκάλυψη» προσφεύγοντας στη συνέχεια στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η προσφυγή με το δικαστήριο να συντάσσεται με την εισαγγελική πρόταση.

Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε επίσης σε ένα οστό που βρήκε η κόρη του το 2026 στο σημείο της σύγκρουσης το οποίο όπως είπε δεν το έστειλε για εξέταση. Η εισαγγελέας επισήμανε πως μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα για την εξέταση του με την κα Κωνσταντοπούλου να αναφέρει πως προτίθεται να το κάνει στην αυριανή συνεδρίαση.

Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Παπαγγελή, ο κ. Κωνσταντόπουλος κατέθεσε στο δικαστήριο το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της σύγκρουσης.

Επίσης με την έναρξη της συνεδρίασης υποβλήθηκε αίτημα από συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας για να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ο Θωμάς Καλβουρτζής, θείος του Άγγελου Τηλκερίδη ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα και επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα ξανά αφού ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Ιστορική η σημερινή μέρα»

Η συνήγορος των θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«H σημερινή μέρα είναι ιστορική και συγκλονιστική. Από τα χείλη ενός πατέρα που όλα αυτά τα χρόνια μάχεται ενεργά για την αποκάλυψη της αλήθειας, καταθέτοντας με την εικόνα της κόρης του, της Αναστασίας. Ακούστηκαν από τα χείλη του στοιχεία και βιώματα τα οποία κανένας πατέρας δε θα έπρεπε να τα συλλέγει και να τα φέρνει στη δικαιοσύνη…

‘Εχω την πεποίθηση και την απόλυτη σιγουριά ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε αυτό το διάστημα που έχουμε παραπομπή Αγοραστού, Τριαντόπουλου, Χαρακόπουλου, Φαλάρα και Παπαγεωργίου, με άλλα λόγια παραπομπή Μητσοτάκη, η αποκάλυψη του Ηλία Παπαγγελή αποτελεί θριανίδα για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση γι’ αυτούς που εργάστηκαν για τη συγκάλυψη».

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