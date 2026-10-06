Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν στα σπίτια τους οι ασθενείς της κλινικής-«κολαστήριο» – Σε απόγνωση οι οικογένειές τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Άρχισε το μεσημέρι της Τρίτης η απομάκρυνση των ασθενών, οι οποίοι παρέμεναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης που διενεργούσε χωρίς άδεια χημειοθεραπείες για την οποία αποφασίστηκε να σφραγιστεί από τις Αρχές στις 29 Σεπτεμβρίου. Η διεύθυνση της κλινικής είχε περιθώριο επιπλέον 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 13/10, για να την εκκενώσει από τους ασθενείς, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί και επίσημα η απόφαση σφράγισης.

Σύμφωνα με το voria.gr, με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται σήμερα στα σπίτια τους με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί, με δικά τους έξοδα, έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν.

Ωστόσο, οι οικείοι των ασθενών αγωνιούν καθώς δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Κόρη ασθενούς δήλωσε ότι η μητέρα της είναι κατάκοιτη. Μεταφέρει, ωστόσο, ότι η ασθενής ήταν ευχαριστημένη με τις παροχές που λάμβανε από την κλινική. «Σήμερα θα τη μεταφέρω στο σπίτι και θα την προσέχει μια γυναίκα. Η μητέρα μου δεν θέλει να φύγει. διότι είναι ευχαριστημένη από τις παροχές», είπε χαρακτηριστικά η συγγενής της ασθενούς.

«Το ταξί που θα μεταφέρει κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα;», διερωτάται την ίδια ώρα, τονίζοντας πως «κανένας δεν έχει προβλέψει για τη μετακίνηση».

Υπενθυμίζεται ότι η κλινική σφραγίζεται μετά από τη σωρεία παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώθηκαν στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος.

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