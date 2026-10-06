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Τηλεθέαση (5/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Η τηλεθέαση της πρωινής ζώνης της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών. Το MEGA προηγήθηκε στη ζώνη 5-10 τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, ενώ στη ζώνη 10-1, ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο γενικό κοινό και το MEGA στο δυναμικό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
  • Στη ζώνη 5-10, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησε τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με ποσοστό 23,6%.
  • Στη ζώνη 10-1, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό με 16,8%, ενώ στο δυναμικό κοινό το «Χαμογέλα και Πάλι!» προηγήθηκε με 15,6%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 23,6%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 19,3%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 18,9%
4 ALPHA Happy Day 12,9%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 11%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,9%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,9%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 16,8%
2 ΣΚΑΪ Live You 15,6%
3 ANT1 Το Πρωινό 14,7%
4 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 13,4%
5 ALPHA Super Κατερίνα 10,3%
6 OPEN 10 Παντού 9,4%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,4%
8 STAR Stars System 4,8%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 23,6%
2 ALPHA Happy Day 13%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 9,1%
4 ΣΚΑΪ Σήμερα 7,7%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,6%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,6%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,1%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 15,6%
2 ANT1 Το Πρωινό 12,9%
3 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 9,6%
4 ALPHA Super Κατερίνα 9,4%
5 STAR Stars System 9,1%
6 ΣΚΑΪ Live You 9%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,6%
8 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,3%
9 OPEN 10 Παντού 3,1%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,8%
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