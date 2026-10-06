Τηλεθέαση (5/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Η τηλεθέαση της πρωινής ζώνης της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών. Το MEGA προηγήθηκε στη ζώνη 5-10 τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, ενώ στη ζώνη 10-1, ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο γενικό κοινό και το MEGA στο δυναμικό.