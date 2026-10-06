Τηλεθέαση (5/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|23,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|19,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|18,9%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|12,9%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|11%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,2%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,9%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|16,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|15,6%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|14,7%
|4
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|13,4%
|5
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,3%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|9,4%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|5,4%
|8
|STAR
|Stars System
|4,8%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,9%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|23,6%
|2
|ALPHA
|Happy Day
|13%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|9,1%
|4
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|7,7%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,7%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|6,6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,6%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|15,6%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,9%
|3
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|9,6%
|4
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|9,4%
|5
|STAR
|Stars System
|9,1%
|6
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,6%
|8
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,3%
|9
|OPEN
|10 Παντού
|3,1%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,8%