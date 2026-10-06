Θάνατος Μαζωνάκη: Οι κινήσεις της γιατρού για να «φτιάξει» άλλοθι και η νέα καταγγελία για τον παθολόγο – «Μίλησαν» τα κινητά των εμπλεκομένων

Μπορεί να έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, ωστόσο συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση των δύο κατηγορούμενων γιατρών και τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Παράλληλα, νέα στοιχεία προκύπτουν από την ψηφιακή έρευνα. Οι έμπειροι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών φέρεται να διαπίστωσαν στο κινητό της γιατρού μαζικές διαγραφές μηνυμάτων και αναζητήσεων τις επίμαχες ώρες που ο τραγουδιστής κατέρρεε στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Από το κινητό της ανακτήθηκαν συνομιλίες που είχε η γιατρός με τον τραγουδιστή, αλλά και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπνοθεραπευτή. Από το ιστορικό που είχε διαγραφεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν και ερωτήματα που είχε υποβάλει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως «πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη; υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη; η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού;», εκτιμώντας ότι περίμενε απεγνωσμένα κάποια λύση για την επαναφορά του τραγουδιστή.

Εκτός από την προποφόλη, η γιατρός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις και για μια δεύτερη ισχυρή κατασταλτική ουσία, τη μιδαζολάμη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή ένας θανατηφόρος συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών μέθης, που προκαλούν σοβαρές παρενέργειες ακόμη και για την καρδιά.

Ομαδική συνομιλία που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης

Στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και νοσηλευτριών βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία, στην οποία αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο ιατρείο. Εκεί γινόταν ρητή αναφορά στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τη χορήγηση μέθης.

Καταγράφηκε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνική και ραγδαία πτώση της αρτηριακής του πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις

Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το εργαστήριο του ΑΠΘ, φέρεται να επιβεβαιώνουν την παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η ποσοτική ανάλυση για να διαπιστωθεί αν η δόση που χορηγήθηκε ήταν υπερβολική ή τοξική.

Ο ακριβής χρόνος χορήγησης εκτιμάται ότι θα απαντηθεί από την ιατροδικαστική και ιστολογική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Φύλλο και φτερό το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερη βαρύτητα στο κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς από εκεί θα αναζητήσουν μηνύματα, συνομιλίες και κλήσεις που είχε ανταλλάξει ο τραγουδιστής με την κατηγορούμενη ιατρό, προκειμένου να δουν πόσο καιρό επικοινωνούσαν και πόσο καιρό πήγαινε ο τραγουδιστής στο ιατρείο για να κάνει θεραπείες.

Το δεύτερο πρόσωπο για το οποίο θα αναζητηθούν στο κινητό του τραγουδιστή κλήσεις, επικοινωνίες αλλά και η σχέση που είχε μαζί του, είναι ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος και δεν του έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνο.

Το πιο κρίσιμο όμως για τους αστυνομικούς, είναι να αναζητηθούν τυχόν νέα πρόσωπα που είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και κυρίως το τρίτο πρόσωπο, ο άνθρωπος δηλαδή που του πρότεινε να πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Η γιατρός χορήγησε μέθη σε τουλάχιστον 3 ασθενείς φέτος»

Σύμφωνα με το STAR, η κατηγορούμενη γιατρός τον τελευταίο χρόνο είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον 3 ασθενείς.

«Ήμουν στην ομαδική, σε αυτή την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει, ποια μέρα και τι ώρα. Απ’ ότι θυμάμαι είχε κάνει κάποια inus εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές. Δεν χρησιμοποιούσε τη μέθη συχνά, πάντως αυτό είχε γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Εάν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο χωρίς να το δω 3-4 να ήταν μέσα στον χρόνο τον τελευταίο;» ανέφερε χαρακτηριστικά η γραμματέας.

Η γιατρός φέρεται να τρύπησε 6 φορές τον τραγουδιστή μετά τον θάνατο του για να δημιουργήσει άλλοθι

Έξι φορές φέρεται να τρύπησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η προφυλακισμένη ιατρός προκειμένου να θολώσει την κατάσταση σχετικά με την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, στην οποία παρουσιάστηκαν έγγραφα ντοκουμέντα, μετά την ανακοπή που υπέστη ο καλλιτέχνης στις 15:22 ακολούθησε ένα κρίσιμο 20λεπτο. Σύμφωνα με την εκπομπή, ενώπιον του ανακριτή στην προσπάθεια της να χτίσει άλλοθι και να δείξει ότι η θεραπεία συνεχιζόταν, η προφυλακισμένη γιατρός συνομολόγησε ότι τρύπησε έξι φορές τις φλέβες του καλλιτέχνη. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης, όπως δείχνουν οι έρευνες, είχε πεθάνει στις 15:22.

Ανακριτής: Γιατί πατήσατε παύση θεραπείας στις 15:22:24;

Γιατί πατήσατε παύση θεραπείας στις 15:22:24; Γιατρός: Γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα

Γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα Ανακριτής: Γιατί δεν χτύπησε συναγερμός

Γιατί δεν χτύπησε συναγερμός Γιατρός: Εγώ είδα την κίνηση του χεριού και το σπάσιμο της φλέβας και αμέσως κινήθηκα προς τα εκεί. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Οι επόμενοι τρεις συναγερμοί αφορούσαν το σπάσιμο της φλέβας

«Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω την επόμενη φλέβα για να συνεχίσουμε, αφού έβγαλα την προηγούμενη πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα και περίμενα να μου επιτρέψει ξανά να κάνω φλεβοκέντηση. Βρήκα φλέβα, είδα ότι λειτουργεί κανονικά και ξανασυνδέθηκα, γι’ αυτό οι δύο συναγερμοί στις 15:45:10 και στις 15:45:26, επειδή άνοιξα τα κλιπ για να ξεκινήσει πάλι η ροή, αλλά έκανε κάποια κίνηση και έσπασε τη φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσουμε. Στην τουαλέτα έμεινα το πολύ πέντε λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασυνέδεσα στο μόνιτορ, του είπα πως πρέπει να βρω άλλη φλέβα, βρήκα μία στη δεξιά παλάμη στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα προς την άλλη πλευρά» ανέφερε ακόμη στην απολογίας της η γιατρός.

«Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι διαφορετική η φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησαν σε αυτή την περίπτωση αλλά δεν το κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φοράς σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια και εάν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία» πρόσθεσε.

59 λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το ένταλμα προσωρινής κράτησης το οποίο εκδόθηκε σε βάρος των δυο κατηγορούμενων ιατρών και το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 14:00, ενώ στις 15:22 υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, δηλαδή 59 λεπτά αργότερα. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, αρχικά η γραμματέας επιχείρησε να επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ, χωρίς να καταφέρει να βγάλει γραμμή. Στη συνέχεια, στις 16:22, τηλεφώνησε η 19χρονη κόρη του κατηγορούμενου ζευγαριού γιατρών και στην επικοινωνία με το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός.

Οι διασώστες έφτασαν στις 16:26 και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης. Στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης.

Στις 17:40 διαπιστώθηκε οριστικά ο θάνατός του.

«Δεν καλέσατε το ΕΚΑΒ για να μην καταστραφείτε»

Ιδιαίτερα βαριά είναι η αναφορά που περιλαμβάνεται στο ένταλμα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή των Αρχών, δεν κλήθηκε νωρίτερα το ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε φόβο για «κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική καταστροφή», καθώς και σε οικονομικά και άλλα συμφέροντα.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον κρίσιμους ισχυρισμούς της δικογραφίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το ερώτημα γιατί δεν ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή του ΕΚΑΒ, εφόσον είχε ήδη εκδηλωθεί το περιστατικό.

«Η κατηγορία ότι μια ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ουσιαστικά νεκρός και δεν υπήρχε καμία παρέμβαση και δεν υπήρξε καμία σωστική πράξη από μέρους τους από μόνο του είναι μια κακουργηματική πράξη» τόνισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σχολιάζοντας την συμπεριφορά των ιατρών.

Ο ιατροδικαστής μίλησε και για τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων (ισχαιμία, φλεγμονή, επιβαρυμένη καρδιά και πνευμονικό οίδημα) του Γιώργου Μαζωνάκη και ανέφερε πως από το συμπέρασμα του ιστοπαθολόγου θα γνωστοποιηθεί αν όντως υπήρχε κάποια παθολογία στην καρδιά πρωτού υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση.

Νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου – Ισχυριζόταν πως είχε μηχάνημα αντίστοιχο με της NASA

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, ένα μηχάνημα που έκανε την διάγνωση συναισθημάτων και προβλημάτων υγείας, όπως ισχυριζόταν ο γιατρός, ήταν αντίστοιχο με ένα της NASA. Μια γυναίκα μίλησε για όσα βίωσε μετά την επίσκεψη της στο ιατρείο του Κολωνακίου, τις ιατρικές παραβλέψεις που είδε και τα συμπτώματα που ακόμα αντιμετωπίζει.

«Πριν από σχεδόν 15 χρόνια, επισκέφτηκα για πρώτη φορά το ιατρείο του γιατρού στην οδό Υψηλάντου έπειτα απο προτροπή μιας γνωστής που ορκιζόταν στο όνομα του» ανέφερε η ίδια, «έβρισκε μέσα σε μια ώρα αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία του οργανισμού εκείνη την στιγμή ή αν θα εμφανιζόταν αργότερα ένα πρόβλημα».

«Έκανα μια σειρά ενέσιμων φαρμάκων … από την πρώτη φορά ξεκίνησαν οι παρενέργειες» τόνισε, ενώ εξήγησε πως είχε πεισθεί καθώς, όπως είπε σχετικά με τον γιατρό, «Το ύφος του δεν χωρούσε αντίρρηση ή αμφιβολία, θα έλεγα ότι ήταν ταλέντο».

Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι δήλωσε στο enikos.gr o δικηγόρος της οικογένειας

Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ανοίχτηκε την Τρίτη (6/10) στο ΑΤ Κυψέλης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο το χρηματοκιβώτιο που είχε κατασχεθεί από την ΕΛΑΣ, από το σπίτι του τραγουδιστή στην Βούλα . Κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο δεν βρέθηκε μέσα σε αυτό», δήλωσε στο enikos.gr ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του εκλιπόντος μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Περιττή δικονομική πράξη αλλά συμφωνήσαμε να γίνει για να σταματήσει η παραφιλολογία

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχτεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Τα επόμενα νομικά βήματα της οικογένειας του τραγουδιστή

Όσον αφορά στα επόμενα νομικά βήματα που θα κάνει η οικογένεια, ο κύριος Λυκούδης τόνισε ότι «αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς πιστεύουμε ότι θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

Πέρα από αυτό, αναμένουμε στο σύνολό τους τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να βρούμε την απόλυτη αλήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανακριτής είχε ζητήσει την άρση απορρήτου για 6 κινητά: του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας, ενώ ερευνώνται επίσης σκληρός δίσκος και USB.

Το χρονικό διάστημα που ερευνάται είναι από τις 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι την επομένη μέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

Από την έρευνα στα ψηφιακά μέσα ανακτήθηκαν διαγραμμένα αρχεία, τα οποία έχουν παραδοθεί στον ανακριτή.

Η πλασμαφαίρεση με μέθη που έκανε η γιατρός στην κόρη της

Στο μεταξύ σε μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση με μέθη, στην κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Star, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, έχει προκύψει ένα μήνυμα των εργαζομένων του ιατρείου, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, όπου φέρονται να γράφουν πως η κατηγορούμενη γιατρός δεν έκανε μόνο πλασμαφαίρεση στην κόρη της, αλλά και μέθη.

Το μήνυμα αυτό εστάλη στις 26 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρεθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και καταρρεύσει κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Δεκτό το αίτημα του γιατρού για κατάθεση τριών νέων μαρτύρων, ανάμεσά τους και η κόρη του ζευγαριού

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του γιατρού να καταθέσουν ως μάρτυρες τρία πρόσωπα, που μέχρι στιγμής δεν είχαν κληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, αλλά και έναν ασθενή, πελάτη του προφυλακισμένου γιατρού, που, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο τον εξέτασε πριν από τις 3 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας και πριν η κάμερα τον καταγράψει να βρίσκεται σε εστιατόριο του Κολωνακίου και να αναχωρεί στη συνέχεια με κατεύθυνση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.