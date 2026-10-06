Θεοδωρόπουλος: «Θετικά τα μέτρα για την ενέργεια στη βιομηχανία» – Πακέτο προτάσεων για επιτάχυνση των επενδύσεων

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Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το ενεργειακό κόστος, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική» ανέφερε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Αξιοποιούνται οι διαθέσιμες δυνατότητες μέσω των μηχανισμών METSAF και CISAF, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, το ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Οι ανακοινώσεις σας για την ενέργεια, δείχνουν ότι ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία συχνά οδηγεί σε αποφάσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα» συμπλήρωσε.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος κατέθεσε σειρά προτάσεων για την επιτάχυνση των επενδύσεων στη χώρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Η δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων και η επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί μετά την ιδιωτικοποίηση της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, δεδομένου ότι με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, προβλέπει ότι η δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων δεν επιτρέπεται εκτός βιομηχανικών περιοχών.

και η επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί μετά την ιδιωτικοποίηση της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, δεδομένου ότι με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, προβλέπει ότι η δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων δεν επιτρέπεται εκτός βιομηχανικών περιοχών. Νέο πλαίσιο κινήτρων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις «που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διεκδικήσει επενδύσεις, όπως το ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που ανακοίνωσε κινεζική εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων ότι προτίθεται να δημιουργήσει στην Ευρώπη, το δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ για αύξηση του ρυθμού αναβαθμίσεων των F-16, τη δημιουργία σταθμού συναρμολόγησης και επισκευής των ελικοπτέρων Erickson κλπ.».

για και «που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διεκδικήσει επενδύσεις, όπως το ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που ανακοίνωσε κινεζική εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων ότι προτίθεται να δημιουργήσει στην Ευρώπη, το δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ για αύξηση του ρυθμού αναβαθμίσεων των F-16, τη δημιουργία σταθμού συναρμολόγησης και επισκευής των ελικοπτέρων Erickson κλπ.». Στον αναπτυξιακό νόμο , αντικατάσταση του κριτηρίων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με την αύξηση της παραγωγικότητας.

, με την αύξηση της παραγωγικότητας. Να ισχύσουν για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη , οι υπερεκπτώσεις που έχουν θεσπιστεί για την Έρευνα και Ανάπτυξη.

στην , οι υπερεκπτώσεις που έχουν θεσπιστεί για την Έρευνα και Ανάπτυξη. Ένταση των ελέγχων για την αποφυγή εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

για την που δεν πληρούν τις . Να δημιουργηθεί στον Τειρεσία μια τρίτη κατηγορία για επιχειρήσεις με ρυθμισμένες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

μια τους. Να ενισχυθεί η τεχνική εκπαίδευση.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωροπουλος αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα στα δημοσιονομικά, το ρυθμό ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, το κόστος δανεισμού, την εξυγίανση των τραπεζών, τις μεταρρυθμίσεις. «Παρά τις δυσμενείς και αβέβαιες συνθήκες, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πολλές χώρες, ακόμη και του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ