Θάνατος Μαζωνάκη: Τα μηνύματα του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό, οι νέες καταθέσεις και η «θεραπεία» βιοσυντονισμού – ΒΙΝΤΕΟ

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Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ο φάκελος της δικογραφίας παραμένει ανοιχτός και νέα μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή αλλά και της 56χρονης ιατρού, δείχνουν προσπάθεια να μην γίνει γνωστή η ιστορία.

Ο ANT1 έφερε στο φως τις νέες επικοινωνίες των δύο συγκεκριμένων προσώπων, μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εκ των οποίων τεκμηριώνεται ότι ήθελαν να μην το μάθει κανείς. Επιθυμούσαν να κρατηθεί μυστικό.

Υπνοθεραπευτής: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.

Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Κατηγορούμενη γιατρός: Θα πάμε άμεσα

Θα πάμε άμεσα Υπνοθεραπευτής: Μην βγει παραέξω η ιστορία

Μην βγει παραέξω η ιστορία Υπνοθεραπευτής: Προχτές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;

Προχτές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό; Κατηγορούμενη γιατρός: Κι αυτά ρίχνουν την πίεση

Όπως δείχνουν οι επικοινωνίες, η 56χρονη έβαλε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χωρίς να γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία για το ιστορικό του. Μάλιστα, από τα SMS φαίνεται να παραδέχεται ότι εκείνη την ημέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ωστόσο, προχώρησε στη διαδικασία.

Κατηγορούμενη γιατρός: Αλλά δεν ξέρω τι άλλο είχε πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.

Αμφιβολίες του Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση

Αν και ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε εκφράσει αμφιβολίες για την πλασμαφαίρεση, η γιατρός θέλησε να του αλλάξει γνώμη.

Κατηγορούμενηγιατρός: «Όταν έρθεις θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό που σου πρότεινα και αποφασίζεις. Κάνε την υδροθεραπεία σου και μετά βλέπουμε», με τον Μαζωνάκη να απαντά:

«Όταν έρθεις θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό που σου πρότεινα και αποφασίζεις. Κάνε την υδροθεραπεία σου και μετά βλέπουμε», με τον Μαζωνάκη να απαντά: Μαζωνάκης: «Μόλις ξύπνησα, μιλάμε από κοντά. Φιλί.»

Λίγο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Μαζωνάκης επικοινωνεί με τη γιατρό ζητώντας πληροφορίες για την πλασμαφαίρεση. Η γιατρός δεν του απαντά. Αντίθετα, προσφεύγει στον υπνοθεραπευτή, ζητώντας να τον πείσουν. Αυτό έγινε 19 λεπτά πριν τις 09.00.

Κατηγορούμενη γιατρός: Το πρωινό μήνυμα (του στέλνει και το sms του Μαζωνάκη)

Το πρωινό μήνυμα (του στέλνει και το sms του Μαζωνάκη) Υπνοθεραπευτής: Μάλιστα. Αρχίσαμε

Μάλιστα. Αρχίσαμε Κατηγορούμενη γιατρός: Άκου, αύριο τον περιμένω στο ιατρείο για να τον στριμώξω

Άκου, αύριο τον περιμένω στο ιατρείο για Υπνοθεραπευτής: Συμφωνώ

Νωρίς το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου με μήνυμά της ρωτά τον καλλιτέχνη για την κατάστασή του:

Κατηγορούμενη γιατρός: «Καλημέρα Γιώργο μου, πώς είσαι σήμερα;»

«Καλημέρα Γιώργο μου, πώς είσαι σήμερα;» Υπνοθεραπευτής: «Στον δρόμο είμαι»

«Στον δρόμο είμαι» Κατηγορούμενη γιατρός: «Σε περιμένω. Είμαστε έτοιμοι»

Αυτό ήταν και το τελευταίο μήνυμα που αντάλλαξαν.

Κατέθεσε και η αναισθησιολόγος

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και η αναισθησιολόγος η οποία μέχρι το 2023 εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, η αναισθησιολόγος φαίνεται πως κατέθεσε ότι με βάση τις γνώσεις της και με όσα συνέβαιναν όσο εκείνη ήταν στο ιατρείο και δεδομένων των απαγορευτικών της εταιρίας που κατασκεύασε τα μηχανήματα, δεν έπρεπε να γίνει μέθη.

Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, στα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα, εντοπίστηκαν βενζοδιαζεπίνες, ουσίες με κατασταλτική, αγχολυτική και υπναγωγό δράση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν φαρμακευτικές ουσίες όπως το Stedon το Xanax και το Dormicum (μιδαζολάμη).

Το εύρημα εξετάζεται πλέον σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τοξικολογικά και ιστολογικά στοιχεία, καθώς και με τα δεδομένα της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια ουσία χορηγήθηκε, σε ποια ποσότητα και αν συνδέεται με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Οι αναφορές στη χορήγηση μέθης και η διερεύνηση της μιδαζολάμης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κατηγοριών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη ουσία εμπίπτει στη νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η γιατρός φέρεται να υπέβαλε τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε «θεραπεία» βιοσυντονισμού

Από την ψηφιακή ανάλυση των πειστηρίων, οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν εντοπίσει ότι η γιατρός είχε υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε μηχάνημα βιοσυντονισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται για μία μέθοδο, όπου μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στη παλάμη εντοπίζουν παθολογικές συχνότητες αλλά και συναισθηματικές. Μάλιστα φέρεται να είχε διαγνώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μίσος, άγχος και πένθος.

Εκτιμούν λοιπόν οι αστυνομικοί – και θα το διαβιβάσουν στον ανακριτή – ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο έπεισε τον Μαζωνάκη να βγάλει από τον οργανισμό του αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν πληροφορίες ότι από το κινητό της γιατρού έχουν εντοπίσει μία ακόμη ομαδική συνομιλία, όπου μέσα σε αυτήν υπήρχαν πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο, εργαζόμενοι από την Πατριάρχου Ιωακείμ δηλαδή, αλλά και ο υπνοθεραπευτής.

Αυτήν τη στιγμή γίνεται ενδελεχής έρευνα προκειμένου να δουν αν είχαν συζητήσει το οτιδήποτε τις κρίσιμες ώρες που κατέρρεε ο τραγουδιστής.

Οι επόμενες κινήσεις του 58χρονου

Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση Μαζωνάκη, αναμένεται δύο κατηγορούμενους γιατρούς να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Μάλιστα τότε είναι που σχεδιάζει η υπεράσπιση του 58χρονου την επόμενη κίνησή της για την αποφυλάκισή του. Το αίτημα για αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, έχει δρομολογηθεί και η αποζημίωση των εργαζομένων των ιατρείων ενώ έχει καταγγελθεί και η σύμβαση μίσθωσης των χώρων καθώς οι δύο προφυλακισμένοι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν σε λειτουργικά έξοδα.

Στο ανακριτικό γραφείο την Παρασκευή θα βρεθεί η κόρη του προφυλακισμένου ζευγαριού, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχει υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση από την μητέρα της και μάλιστα με μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα κατατεθεί και βίντεο από την ιατρική πράξη.