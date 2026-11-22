Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται στις αρχές Δεκεμβρίου ένας 45χρονος από τον Βόλο, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό της 14χρονης κόρης του, γενετήσια πράξη με ανήλικο άνω των 12 ετών, καθώς και κατάχρηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύθηκε «την πνευματική αδυναμία και την ανωριμότητα» του παιδιού του, προχωρώντας στις πράξεις αυτές «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του». Μάλιστα, προκειμένου να επαναλαμβάνει τις καταγγελλόμενες πράξεις σε εβδομαδιαία βάση, φέρεται να είχε σκαρφιστεί μια συγκεκριμένη δικαιολογία ώστε η ανήλικη «να μην παραξενευτεί από τη συμπεριφορά του και να την κρατήσει κρυφή».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βούλευμα, η 14χρονη, λόγω της εμπιστοσύνης που έτρεφε προς το πρόσωπό του ως πατέρα της, «απέδωσε θετικό χαρακτήρα στην πράξη, αν και διαισθάνθηκε ότι πιθανώς δεν τυγχάνει φυσιολογική, εκφράζοντας απορία για την τέλεση αυτής της πρακτικής και από άλλους πατεράδες προς τις κόρες τους, μη αντιλαμβανόμενη τη σημασία, τη βαρύτητα και την απαξία της συντελούμενης πράξης».

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση από το σχολείο

Η υπόθεση ήρθε στο φως -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας Λάρισας»- έπειτα από ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλαν στην Εισαγγελία η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός Γυμνασίου του Βόλου, γεγονός που οδήγησε στην παραγγελία εισαγγελικής έρευνας. Όπως είχε διαπιστωθεί, η ανήλικη παρουσίαζε «ελλειμματική φοίτηση, ενδείξεις για πλημμελή γονικό έλεγχο και τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντός της την τοποθετούσαν σε συνθήκη ελλοχεύοντος κινδύνου θυματοποίησης».

Το χρονικό των πράξεων και οι περιοριστικοί όροι

Σύμφωνα και με το παραπεμπτικό Βούλευμα, ο 45χρονος -που από το 2016 που βρίσκεται σε διάσταση με τη γυναίκα του- ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και η 14χρονη κόρη του, και φέρεται να εκμεταλλεύθηκε «την πνευματική αδυναμία και την ανωριμότητά» της.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος παραπέμπεται για πράξεις που φέρεται να τελέσθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 στον Βόλο. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, «περί τη μία φορά κάθε εκάστη εβδομάδα» ο κατηγορούμενος, «ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, τέλεσε γενετήσια πράξη (σ.σ. που περιγράφεται) χωρίς τη συναίνεση» της ανήλικής κόρης του, «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του δίχως να υφίσταται συναίνεση αυτής».

Επίσης, «ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενήργησε γενετήσια πράξη με πρόσωπο που δε συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη της ηλικίας του, το οποίο του το εμπιστεύθηκαν για να το επιβλέπει και να το φυλάσσει, ενώ ήταν ενήλικος και δη πατέρας του ανηλίκου, ήτοι οικείος του, καταχρώμενος για την τέλεση της πράξης του τη διανοητική αναπηρία του ανηλίκου και συγκεκριμένα εντός της οικίας όπου διέμενε με τη μητέρα του και τα δύο τέκνα του», «εκμεταλλευόμενος τη διανοητική κατάσταση της ανήλικης κόρης του», «η οποία χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου και δεν είχε συμπληρώσει κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων το 14ο έτος της ηλικίας της» με πράξη που περιγράφεται «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του».

Σημειώνεται, τέλος, ότι στον κατηγορούμενο είχαν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, της εμφάνισής του στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κόρης του σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, μέχρι την οριστική εκδίκαση.

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