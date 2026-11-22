Χάρη στην παρατηρητικότητα ενός ενοίκου και την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., αποτράπηκε την τελευταία στιγμή απάτη τύπου «ΔΕΔΔΗΕ» στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 14χρονη. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου συνέλαβαν το απόγευμα του Σαββάτου 21/11 επ’ αυτοφώρω έναν 16χρονο, την ώρα που περίμενε μέσα στην πολυκατοικία για να παραλάβει σακούλα γεμάτη κοσμήματα από την ανήλικη.

Το τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 16χρονος, από κοινού με συνεργό του, εισήλθαν σε πολυκατοικία και ανέμεναν προκειμένου να παραλάβουν σακούλα περιέχουσα τιμαλφή από τη 16χρονη, ένοικο της πολυκατοικίας, που συνομιλούσε τηλεφωνικά με άγνωστη γυναίκα, η οποία υποδυόμενη υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισε να περισυλλέξει όλα τα κοσμήματα που βρισκόταν εντός διαμερίσματος και να τα τοποθετήσει σε μια σακούλα με προφανή σκοπό να την εξαπατήσει και να αφαιρεθούν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.