Άγρια επίθεση με λοστό δέχθηκαν ιδιοκτήτες σταθμευμένων αυτοκινήτων στις Αχαρνές, όταν ζήτησαν εξηγήσεις από έναν 26χρονο οδηγό, ο οποίος είχε μόλις προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα στα οχήματά τους, στέλνοντάς τους τελικά στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21/11 επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 336, όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 26χρονος ξέφυγε της πορείας του, χτύπησε διαδοχικά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ακινητοποιήθηκε στο σημείο.

Ο άγριος καβγάς στον δρόμο

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός στον δρόμο ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ΙΧ και τον 26χρονο οδηγό, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση πήρε έναν λοστό από το πορτμπαγκάζ και τους επιτέθηκε, προκαλώντας τους τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αρχές και ΕΚΑΒ, με τους τραυματίες να διακομίζονται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες. Ο δράστης συνελήφθη και σήμερα περνά το κατώφλι του εισαγγελέα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση περί όπλων.