Πήγε για έναν συνηθισμένο έλεγχο ματιών, πιστεύοντας ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά. Ωστόσο, μια πρόσθετη εξέταση αποκάλυψε κάτι εντελώς απρόσμενο: έναν σπάνιο τύπο καρκίνου που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του ματιού. Η 58χρονη Adele Johnston χρειάστηκε να πάρει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, όμως σήμερα, τρία χρόνια μετά, έχει καταφέρει να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Η επίσκεψη σε οπτικό και η διάγνωση του καρκίνου

Όταν η Adele Johnston πήγε για έναν τυπικό, όπως πίστευε, προληπτικό έλεγχο ματιών πριν από περίπου τρία χρόνια, δεν περίμενε ποτέ ότι αυτή η επίσκεψη θα οδηγούσε γρήγορα στη διάγνωση καρκίνου.

Η 58χρονη γυναίκα από το Lisburn διαγνώστηκε με οφθαλμικό μελάνωμα, έναν σπάνιο τύπο καρκίνου που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του ματιού. Σε αντίθεση με το μελάνωμα του δέρματος, συχνά δεν παρουσιάζει πρώιμα συμπτώματα, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς —όπως η Adele— μαθαίνουν για τη νόσο εντελώς ξαφνικά. Όταν όμως ο καρκίνος κάνει μετάσταση —συνήθως στο ήπαρ (συκώτι)— οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται δραστικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, η έγκαιρη πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και θεραπεία είναι κρίσιμη.

Θεωρώντας ότι απλώς θα χρειαζόταν νέα γυαλιά οράσεως, όταν προσήλθε στο ραντεβού της στη Specsavers τον Σεπτέμβριο του 2023, η γυναίκα ξαφνιάστηκε όταν η οπτικός προχώρησε σε πρόσθετες εξετάσεις και ανακάλυψε μια «σκιά» στο μάτι της.

Παραπέμφθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Royal Victoria για περαιτέρω έλεγχο, όπου οι γιατροί της ανακοίνωσαν την υποψία οφθαλμικού μελανώματος —μια πάθηση για την οποία δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή της.

«Ελέγχω τα μάτια μου κάθε δύο χρόνια εδώ και πολύ καιρό. Πήγα λοιπόν πιστεύοντας ότι ήταν ένας συνηθισμένος επανέλεγχος και ότι απλώς χρειαζόμουν καινούργια γυαλιά. Με ρώτησαν αν μπορούσαν να κάνουν επιπλέον εξετάσεις και μια τομογραφία OCT, η οποία βγάζει πιο λεπτομερείς και εις βάθος εικόνες.

Στη δεύτερη εξέταση, η οπτικός μου είπε ότι ανησυχούσε λίγο και με παρέπεμψε στα επείγοντα της οφθαλμολογικής κλινικής στο Royal, όπου πήγα μέσα σε 48 ώρες. Εκεί, μετά από περισσότερες απεικονιστικές εξετάσεις και υπέρηχο, μου είπαν ότι ήταν σχεδόν βέβαιοι πως είχα όγκο στο μάτι —και μάλιστα φαίνεται να ήταν αρκετά μεγάλος.

Έμεινα κυριολεκτικά άναυδη. Δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά τη λέξη οφθαλμικό μελάνωμα. Δεν είχα καν διανοηθεί τον καρκίνο του οφθαλμού ως ενδεχόμενο —συνήθως το μυαλό σου πάει στον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, στο μελάνωμα του δέρματος κ.λπ. Όμως ανακάλυψα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή σου», εξομολογήθηκε η Adele.

Η δύσκολη απόφαση της χειρουργικής επέμβασης

Καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί για το οφθαλμικό μελάνωμα στη Βόρεια Ιρλανδία, η Adele παραπέμφθηκε σε ένα περιφερειακό εξειδικευμένο κέντρο στο Σέφιλντ για να λάβει μια οριστική απάντηση: «Δεν ήξερα τι να σκεφτώ ή τι να κάνω. Δέκα ημέρες αργότερα, ήμουν εκεί για νέες εξετάσεις και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε. Μετά από διαβουλεύσεις με τέσσερις ειδικούς, η συμβουλή που έλαβε ήταν ότι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή ήταν η εξόρυξη οφθαλμού (χειρουργική αφαίρεση του ματιού).

Γνωρίζω ότι το σύστημα υγείας δέχεται κακή κριτική μερικές φορές, αλλά στη δική μου περίπτωση, από την πρώτη επίσκεψη στη Specsavers μέχρι το πρωί του χειρουργείου πέρασαν μόλις εννέα εβδομάδες. Ήταν όμως οι πιο τρελές εννέα εβδομάδες της ζωής μου, με αμέτρητες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν γρήγορα», ανέφερε η Adele.

«Μου είπαν ότι η θεραπεία με δέσμη πρωτονίων (proton beam therapy) ήταν μια πιθανότητα, αλλά όχι η συνιστώμενη επιλογή. Τέσσερις διαφορετικοί ειδικοί είπαν το ίδιο πράγμα: χρειαζόμουν εξόρυξη —εγχείρηση αφαίρεσης του ματιού μου.

Ήταν μια δύσκολη απόφαση που έπρεπε να αντιμετωπίσω και ένιωσα το βάρος της βαθιά μέσα μου. Εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι: “Παίρνω τη σωστή απόφαση;”. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, έκανα απόλυτα τη σωστή επιλογή επιλέγοντας τη χειρουργική επέμβαση, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν μια τεράστια και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση», πρόσθεσε.

Η Adele αποδίδει στους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες σε Μπέλφαστ και Σέφιλντ τα εύσημα για τη βοήθεια που της προσέφεραν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διασφαλίζοντας ότι κατανοούσε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η γυναίκα ήρθε σε επαφή με τον οργανισμό Ocular Melanoma UK. Η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που είχαν βιώσει την ίδια εμπειρία την βοήθησε να νιώσει λιγότερο απομονωμένη, ενώ της παρείχε πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και επιβεβαίωση από άτομα που καταλάβαιναν απόλυτα τι περνούσε.

Η επιστροφή σε μια «νέα κανονικότητα»

Τρία χρόνια αργότερα, η γυναίκα έχει επιστρέψει σε μια νέα κανονικότητα, έχει γυρίσει στην εργασία της και οδηγεί ξανά. Αν και όπως λέει η ζωή της άλλαξε, σίγουρα δεν σταμάτησε. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν νιώθω άνετα να κάνω. Η αντίληψη του βάθους (depth perception) δεν είναι πολύ καλή, οπότε όταν παρκάρω το αυτοκίνητο, νομίζω ότι έχω παρκάρει σωστά, αλλά όταν βγαίνω συνειδητοποιώ ότι είμαι μισή μέσα και μισή έξω από τη θέση. Όταν βάζω τσάι, είτε θα γεμίσω το φλιτζάνι μέχρι τη μέση είτε θα κοντεύει να ξεχειλίσει —δεν υπάρχει μέση λύση!» εξήγησε χαμογελώντας.

«Δεν μου αρέσει ο συνωστισμός και προτιμώ να έχω τον χώρο μου για να μπορώ να ελίσσομαι. Αν βρίσκομαι σε ένα άγνωστο μέρος με πολλά σκαλοπάτια ή ανώμαλα πεζοδρόμια, απλά πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική. Γενικά, η ζωή συνεχίζεται, αλλά προφανώς υπάρχει μια σκιά πάνω μου επειδή θεωρούμαι υψηλού κινδύνου για μεταστατική νόσο. Με παρακολουθούν στενά και κάνω εξετάσεις κάθε έξι μήνες».

Πριν από όλα αυτά, δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε το οφθαλμικό μελάνωμα, αλλά τώρα είναι κάτι για το οποίο μιλώ ανοιχτά, επειδή ξέρω πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη.

Τώρα λέω στους ανθρώπους: “Πηγαίνετε να εξετάσετε τα μάτια σας”. Αν πιστεύετε ότι “δεν τρέχει τίποτα με τα μάτια μου”, μην το επαναπαύεστε. Ούτε εγώ πίστευα ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα», επισήμανε η ίδια.