Στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αναβαθμισμένη πλατφόρμα OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσφέροντας πλέον ένα πληρέστερο προφίλ για κάθε όχημα, με νέες προσθήκες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για την άμεση αξιοποίηση αυτών των δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα μέσω διεπαφής προγραμματισμού (API), επιτρέποντας στις εταιρείες να τα αντλούν αυτοματοποιημένα και να τα ενσωματώνουν απευθείας στα συστήματά τους.

Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη opencar.data.gov.gr, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα στοιχεία ενός οχήματος πληκτρολογώντας απλώς τον αριθμό κυκλοφορίας του, με απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς δεν αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα του κατόχου. Πλέον, με την αναβάθμιση της πλατφόρμας, η αναζήτηση ξεπερνά τα απλά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, παρέχοντας έναν πολύ πιο ολοκληρωμένο φάκελο για την τρέχουσα κατάσταση και το ιστορικό του αυτοκινήτου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τεχνικούς ελέγχους

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με αναλυτικά δεδομένα για το ιστορικό του τελευταίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν την ημερομηνία και το αποτέλεσμα του ελέγχου, πότε λήγει (ημερομηνία επόμενου ελέγχου), τον τύπο του ελέγχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού, καθώς και τη σημαντική ένδειξη των χιλιομέτρων που καταγράφηκαν εκείνη τη στιγμή.

Οι νέες αυτές προσθήκες έρχονται να συμπληρώσουν το ήδη υπάρχον προφίλ κάθε οχήματος, το οποίο περιλαμβάνει: την κατηγορία, το χρώμα, τη χρήση, τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ, την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης (σε Ελλάδα και εξωτερικό), την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας, την κατάσταση κυκλοφορίας, καθώς και το αν είναι ασφαλισμένο.

Αυτοματοποιημένη αξιοποίηση μέσω API

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία της αναβαθμισμένης πλατφόρμας είναι η διάθεση των δεδομένων μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API – Application Programming Interface). Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα να «επικοινωνούν» και να ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτόματα, καταργώντας την ανάγκη για χρονοβόρες, χειροκίνητες αναζητήσεις στην ιστοσελίδα.

«Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου. Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: ψηφιακές υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν πραγματικές λύσεις στις καθημερινές μας ανάγκες» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το νέο αυτό εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που απαιτούν διαρκή και συστηματική ενημέρωση για μεγάλο όγκο οχημάτων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και οι εταιρείες leasing. Ενδεικτικά, μια εταιρεία χρονομίσθωσης -εφόσον εξασφαλίσει την απαραίτητη πρόσβαση- μπορεί να διασυνδέσει το σύστημά της με το OpenCar και να αντλεί αυτόματα τα δεδομένα για ολόκληρο τον στόλο της, μειώνοντας δραστικά τις χειροκίνητες αναζητήσεις και απλοποιώντας την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων της.

«Η νέα ψηφιακή υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων οχημάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία, που ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής αγοράς. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αξιόπιστα στοιχεία οχημάτων αναμένεται να απλουστεύσει τις διαδικασίες ασφάλισης και να περιορίσει τη γραφειοκρατία κατά την καταχώριση στοιχείων συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που αναδεικνύει στην πράξη την αξία της συνεργασίας της Πολιτείας με την ασφαλιστική αγορά, με τελικό αποδέκτη των ωφελειών τον πολίτη» σχολίασε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τις νέες λειτουργίες του Open Car.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΑΕΕ.