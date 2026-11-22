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Για έναν «σιωπηλό οικονομικό πόλεμο», τον οποίο χαρακτήρισε δυσκολότερο ακόμη και από μια στρατιωτική σύγκρουση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, των διεθνών κυρώσεων και των σοβαρών προβλημάτων στον ενεργειακό της εφοδιασμό. Η Τεχεράνη προσπαθεί να αποτρέψει νέες διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις.

Μιλώντας το Σάββατο (21/11) σε συνάντηση με επενδυτές και εκπροσώπους παραγωγικών επιχειρήσεων, ο Ιρανός πρόεδρος περιέγραψε την οικονομική κατάσταση της χώρας με ιδιαίτερα δραματικούς όρους.

«Βρισκόμαστε σε έναν σιωπηλό πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ δυσκολότερος από έναν πόλεμο όπου εκτοξεύονται πύραυλοι και προκαλούνται καταστροφές», δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Πρόκειται για έναν οικονομικό πόλεμο, τον οποίο αντιμετωπίζετε εσείς, οι άνθρωποι της οικονομίας, και δεν είναι ένας απλός πόλεμος», πρόσθεσε.

Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε εξωτερικές δυνάμεις ότι επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα του σε κατάρρευση, ενώ εξήρε τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν παρά τις δυσμενείς συνθήκες.

Φόβοι για ελλείψεις φυσικού αερίου και διακοπές ρεύματος

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη είναι η επάρκεια φυσικού αερίου κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει προσπάθειες για να αποφευχθούν διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς η αυξημένη ζήτηση ενέργειας αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο σύστημα.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου, οι ιρανικές αρχές ανησυχούν ότι οι σοβαρές ελλείψεις φυσικού αερίου ενδέχεται να προκαλέσουν νέα κοινωνική δυσαρέσκεια.

Οι ζημιές σε τέσσερις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε έλλειμμα 430 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, έναντι 300 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά.

Οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, τις κυρώσεις, τον αποκλεισμό των λιμανιών και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό.

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνεται ο περιορισμός της παροχής φυσικού αερίου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προστατευτεί ο εφοδιασμός των νοικοκυριών.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει συζητήσει το ενδεχόμενο εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Πληθωρισμός, απώλειες θέσεων εργασίας και συρρίκνωση του εμπορίου

Ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου και του αμερικανικού αποκλεισμού έχει ήδη γίνει αισθητός στην καθημερινότητα των Ιρανών.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιεύσει το Reuters στις αρχές Σεπτεμβρίου, το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας είχε περιοριστεί κατά 25% έως 35%, με τις εισαγωγές να πλήττονται περισσότερο από τις εξαγωγές.

Την ίδια περίοδο, οι φορτώσεις ιρανικού αργού πετρελαίου είχαν μειωθεί σε περίπου 260.000 βαρέλια ημερησίως, από 1,7 εκατομμύρια βαρέλια έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler.

Η πτώση των πετρελαϊκών εξαγωγών περιόρισε σημαντικά την εισροή ξένου συναλλάγματος, δυσχεραίνοντας την εισαγωγή αγαθών και πρώτων υλών.

Τα επίσημα στοιχεία που επικαλούνταν τότε το Reuters τοποθετούσαν τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό στο 69,9%, ενώ οι τιμές των τροφίμων, των ποτών και των προϊόντων καπνού αυξάνονταν με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό.

Η επίσημη ανεργία είχε φτάσει το 9,1% την άνοιξη, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων είχε μειωθεί κατά περίπου 450.000 σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση όπως είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο, πριν από τη νέα προειδοποίηση του Ιρανού προέδρου.

Νέες επαφές με τη μεσολάβηση του Κατάρ

Την ίδια ώρα, καταγράφεται νέα διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αντιπροσωπεία του Κατάρ επισκέφθηκε την Παρασκευή (20/11) την ιρανική πρωτεύουσα και πραγματοποίησε δίωρες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε επικοινωνία με μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο νέας διπλωματικής προσπάθειας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι επαφές δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί σε επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αμερικανικό οικονομικό αποκλεισμό πράξη πολέμου και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα λάβει όποια μέτρα θεωρήσει απαραίτητα για να τον αντιμετωπίσει.

Το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από την περιοχή διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Το Ιράν έχει περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το Σάββατο ότι η επαναλειτουργία των Στενών δεν είναι δύσκολη, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης.

Στις ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται ο τερματισμός των πολεμικών επιχειρήσεων, η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, η άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων και ο τερματισμός του αμερικανικού αποκλεισμού.

«Η θέση μας είναι σαφής: όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ και το άνοιγμά τους δεν έχει νόημα», δήλωσε ο Αραγτσί.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι επιδιώκει μια μόνιμη συμφωνία που θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς διαπραγματευτές ιδιαίτερα δύσκολους.

Η κοινωνική πίεση ενόψει του χειμώνα

Η νέα προειδοποίηση Πεζεσκιάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές δυσκολίες, οι ενεργειακές ελλείψεις και οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων συσσωρεύονται.

Σύμφωνα με το Reuters, Ιρανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ένας χειμώνας με ελλείψεις καυσίμων, διακοπές ηλεκτροδότησης και περαιτέρω αύξηση του κόστους ζωής θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει την επάρκεια βασικών αγαθών και ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει διπλωματική διέξοδο από τον αποκλεισμό.

Για εκατομμύρια Ιρανούς, ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει ήδη μετατραπεί σε καθημερινή δοκιμασία, με τον ερχόμενο χειμώνα να αποτελεί ακόμη μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.