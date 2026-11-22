Πόσο κοστίζουν τα ίδια επώνυμα προϊόντα στα ράφια της Ελλάδας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη; Μέσα από την ανάλυση 20 καθημερινών ειδών -από τα ζυμαρικά και την οδοντόκρεμα μέχρι τον καφέ και το παγωτό- η πλατφόρμα PosoKanei καταγράφει τις μέσες τιμές 30 ημερών (χωρίς ΦΠΑ), φέρνοντας στο φως σημαντικές αποκλίσεις προς δύο κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, σε βασικά είδη του νοικοκυριού, όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο, οι τιμές στη χώρα μας κινούνται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών. Από την άλλη, ωστόσο, σε προϊόντα όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα σοκολατένια δημητριακά, οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόκλισης αποτελεί το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml, το οποίο πωλείται στην Ελλάδα κατά 47,5% φθηνότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σημαντικά χαμηλότερες τιμές καταγράφονται επίσης στην οδοντόκρεμα των 75 ml (-39,7%) και στα σπαγγέτι των 500 g (-34,1%). Στον αντίποδα, το παγωτό των 406 g κοστίζει 43,1% ακριβότερα στη χώρα μας, με τον αλεσμένο καφέ espresso των 250 g να ακολουθεί με διαφορά +31,6%.

Συνολικά, το δείγμα των 20 κωδικών είναι «μοιρασμένο»: δέκα κωδικοί διατίθενται φθηνότερα στην ελληνική αγορά και δέκα ακριβότερα. Στη λίστα των χαμηλότερων τιμών κυριαρχούν είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και προϊόντα βρεφικής φροντίδας, ενώ στη δεκάδα των υψηλότερων τιμών συναντώνται τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας καθώς και προϊόντα για κατοικίδια.

Πώς έγινε η σύγκριση

Για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη σύγκριση σε κοινή φορολογική βάση -δεδομένου ότι οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ανά κατηγορία προϊόντος- όλες οι τιμές υπολογίστηκαν χωρίς ΦΠΑ.

Παράλληλα, ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων τιμών σε διάστημα 30 ημερών. Με αυτή τη μεθοδολογία ενσωματώνονται στην ανάλυση και οι τυχόν προσφορές ή προωθητικές ενέργειες της περιόδου, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις που θα προκαλούσε μια μεμονωμένη ημερήσια μέτρηση. Για κάθε προϊόν, η ελληνική μέση τιμή συγκρίνεται με τον μέσο όρο έξι έως οκτώ ευρωπαϊκών αγορών, με τον ακριβή αριθμό χωρών να αποτυπώνεται στους αναλυτικούς πίνακες.

Ανάλογα με το προϊόν, στη σύγκριση περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν την απόκλιση της ελληνικής τιμής από τον συνολικό ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν υποδηλώνουν ότι ένα προϊόν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο σε σχέση με κάθε χώρα μεμονωμένα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως οι τιμές προ ΦΠΑ δεν αντιστοιχούν στο τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Δέκα προϊόντα με χαμηλότερη ελληνική τιμή

Χαμηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, με αρκετά από αυτά να συνδέονται με τις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών. Στην προσωπική φροντίδα περιλαμβάνονται το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν ενυδάτωσης. Στα τρόφιμα και τα ροφήματα συναντώνται τα σπαγγέτι, το αναψυκτικό τύπου cola, η κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Δέκα προϊόντα με υψηλότερη ελληνική τιμή

Στην αντίθετη κατεύθυνση, υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε δέκα προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ των μεγαλύτερων αποκλίσεων βρίσκονται το παγωτό 406 g, η υγρή τροφή σκύλου 150 g, ο αλεσμένος καφές espresso 250 g και τα δημητριακά με σοκολάτα 330 g.

Τι δείχνουν οι είκοσι συγκρίσεις

Οι μετρήσεις αφορούν αυστηρά τα συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα και τις αναγραφόμενες συσκευασίες τους. Η επιλογή δέκα κωδικών με υψηλότερη και δέκα με χαμηλότερη ελληνική τιμή έγινε σκόπιμα, ώστε να αποτυπωθούν οι αποκλίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Συνεπώς, το δείγμα δεν συνιστά αντιπροσωπευτικό καλάθι νοικοκυριού και δεν προσφέρεται για γενικεύσεις σχετικά με ολόκληρες κατηγορίες ειδών, το γενικό επίπεδο τιμών ή το κόστος ζωής, ενώ τα στοιχεία από μόνα τους δεν ερμηνεύουν τους λόγους διαμόρφωσης των τιμών αυτών.

Στην πράξη, ωστόσο, ο καταναλωτής έρχεται αντιμέτωπος με πολύ συγκεκριμένες επιλογές μπροστά στο ράφι: ποιο προϊόν θα βάλει στο καλάθι του, σε ποια ποσότητα και πόσο τελικά θα το πληρώσει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναδεικνύεται η αξία της διαφάνειας – όταν τα συγκριτικά στοιχεία μάς επιτρέπουν να εντοπίζουμε τις διαφορές και να αποφασίζουμε συνειδητά πού αξίζει να διαθέσουμε τα χρήματά μας.

Όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ στελέχη της Αρχής, η σύγκριση συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα, το PosoKanei θα παρουσιάσει νέα στοιχεία, με μέσους όρους τιμών για μεγαλύτερο αριθμό κωδικών, διευρύνοντας την εικόνα της σύγκρισης μεταξύ της Ελλάδας και επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

PosoKanei – Ψάξε πριν αγοράσεις

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς. Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους. Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».