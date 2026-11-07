PosoKanei: Όταν το «5+1 δώρο» κοστίζει 105% ακριβότερα ανά λίτρο – Τι αποκαλύπτουν 3 συγκρίσεις τιμών σε αναψυκτικά, καφέ και ζυμαρικά

Μια προσφορά «5+1 δώρο» που αποδεικνύεται 105% ακριβότερη ανά λίτρο, μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ που κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό και μια πολυσυσκευασία ζυμαρικών που είναι ακριβότερη από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων. Τρία παραδείγματα από την καθημερινότητα των καταναλωτών αναδεικνύουν ότι η εντυπωσιακή προσφορά και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση οικονομικότερης αγοράς.

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η σύγκριση των τιμών ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο αποκαλύπτει διαφορές που δεν είναι πάντοτε ορατές στην τελική τιμή της συσκευασίας και αναδεικνύει ποια επιλογή συμφέρει πραγματικά τον καταναλωτή.

Πώς, λοιπόν, μια προσφορά με «5+1 δώρο» μπορεί να κοστίζει υπερδιπλάσια ανά λίτρο; Γιατί η μεγαλύτερη συσκευασία καφέ μπορεί να είναι ακριβότερη ανά κιλό από τη μικρότερη; Και πώς τέσσερα μεμονωμένα πακέτα ζυμαρικών μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από την αντίστοιχη πολυσυσκευασία;

Τα ευρήματα των τριών συγκρίσεων, καθώς και η σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις καθημερινές αγορές, βρίσκονται στο επίκεντρο της δήλωσης που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

«5+1 δώρο»: Το αναψυκτικό που κοστίζει υπερδιπλάσια ανά λίτρο

Η πρώτη σύγκριση αφορά μια πολυσυσκευασία αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο», η οποία περιλαμβάνει έξι κουτάκια των 330 ml και κοστίζει 3,25 ευρώ.

Αντίστοιχα, η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού, χωρητικότητας 1,5 λίτρου, κοστίζει 1,20 ευρώ.

Η σύγκριση με βάση την τιμή ανά λίτρο διαμορφώνει την ακόλουθη εικόνα:

Πολυσυσκευασία «5+1 δώρο»: 1,64 ευρώ/λίτρο.

Φιάλη 1,5 λίτρου: 0,80 ευρώ/λίτρο.

Προκύπτει, επομένως, ότι η πολυσυσκευασία είναι κατά περίπου 105% ακριβότερη ανά λίτρο σε σχέση με τη φιάλη των 1,5 λίτρων.

Η σύγκριση δείχνει ότι, παρά την προσθήκη ενός δωρεάν κουτιού, η συγκεκριμένη προσφορά δεν αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή, καθώς η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού διατίθεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο.

Μεγαλύτερη συσκευασία ελληνικού καφέ, 44% ακριβότερη ανά κιλό

Η δεύτερη σύγκριση αφορά σε δύο συσκευασίες ελληνικού καφέ και δείχνει ότι η μεγαλύτερη συσκευασία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και χαμηλότερη τιμή ανά κιλό.

Συγκεκριμένα, η συσκευασία των 194 γραμμαρίων κοστίζει 3,09 ευρώ, με την τιμή ανά κιλό να διαμορφώνεται στα 15,93 ευρώ.

Αντίθετα, η συσκευασία των 340 γραμμαρίων κοστίζει 7,80 ευρώ, με την τιμή ανά κιλό να ανέρχεται στα 22,94 ευρώ.

Η διαφορά φτάνει το 44%, καθώς η μεγαλύτερη συσκευασία είναι ακριβότερη ανά κιλό σε σχέση με τη μικρότερη.

Η συγκεκριμένη σύγκριση αναδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέγεθος μιας συσκευασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη χαμηλότερου κόστους, καθώς η τιμή ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να διαφοροποιεί σημαντικά την οικονομική εικόνα.

Τέσσερα χωριστά πακέτα ζυμαρικών κοστίζουν λιγότερο από την τετράδα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των τιμών στα ζυμαρικά.

Ένα μεμονωμένο πακέτο σπαγγέτι των 500 γραμμαρίων κοστίζει 0,69 ευρώ, ενώ η πολυσυσκευασία του ίδιου προϊόντος, που περιλαμβάνει τέσσερα πακέτα των 500 γραμμαρίων, διατίθεται προς 3,07 ευρώ.

Ωστόσο, η αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων κοστίζει συνολικά 2,76 ευρώ, δηλαδή 31 λεπτά λιγότερα σε σχέση με την πολυσυσκευασία.

Με άλλα λόγια, για την ίδια συνολική ποσότητα και το ίδιο προϊόν, η πολυσυσκευασία είναι ακριβότερη κατά περίπου 11,2% σε σύγκριση με την αγορά των τεσσάρων χωριστών πακέτων.

Δέσποινα Τσαγγάρη: Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που ψωνίζουμε

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), «η χαμηλότερη τιμή στο ράφι δεν σημαίνει πάντα και την οικονομικότερη αγορά. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να συγκρίνουμε όχι μόνο την τιμή της συσκευασίας, αλλά και την τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο. Μια προσφορά, ένα δώρο ή μια μεγαλύτερη συσκευασία μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο για την ίδια ποσότητα προϊόντος.

Με το PosoKanei δίνουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις εύκολα, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να εντοπίζουν τις επιλογές που πραγματικά τους συμφέρουν.

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που όλοι ψωνίζουμε: να μη μας καθοδηγεί μόνο η προσφορά που βλέπουμε, αλλά η πραγματική αξία αυτού που αγοράζουμε. Γιατί η διαφάνεια αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε καλύτερες αποφάσεις και πραγματική εξοικονόμηση για το νοικοκυριό».

Αυτό που συμφέρει σήμερα, μπορεί να μη συμφέρει αύριο

Σημειώνεται ότι, ακόμη μία δυνατότητα της πλατφόρμας PosoKanei είναι η παρακολούθηση του ιστορικού των τιμών σε βάθος δύο μηνών, η οποία επιτρέπει να αποτυπωθούν οι μεταβολές που καταγράφονται στην αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ζυμαρικών. Η πολυσυσκευασία, η οποία την 1η Νοεμβρίου κόστιζε 3,07 ευρώ, στις 18 Σεπτεμβρίου είχε τιμή 2,72 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 35 λεπτών ή περίπου 12,9% μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η μεταβολή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών και να διαφοροποιήσει το ποια αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή, ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά.

Το ιστορικό των τιμών αναδεικνύει ότι η οικονομικότερη επιλογή δεν είναι σταθερή, αλλά μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Οι ανατιμήσεις, οι μειώσεις τιμών και οι εναλλαγές των προσφορών μεταβάλλουν διαρκώς τις ισορροπίες, καθιστώντας τη σύγκριση όχι μια στατική διαδικασία, αλλά μια εικόνα που διαμορφώνεται εκ νέου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και το ιστορικό των τιμών

Μέσα από το PosoKanei.gov.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των προϊόντων ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξής τους κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, η σύγκριση δεν περιορίζεται μόνο στην τελική τιμή ενός προϊόντος, αλλά επεκτείνεται σε δύο βασικές παραμέτρους: ποιο προϊόν είναι οικονομικότερο για την ίδια ποσότητα και πώς έχει διαμορφωθεί η τιμή του το τελευταίο διάστημα.

Η διαφορά στην τιμή μπορεί σε ένα μεμονωμένο προϊόν να είναι μικρή, ακόμη και λίγα λεπτά. Όταν, όμως, η σύγκριση αφορά το σύνολο των αγορών ενός νοικοκυριού, οι επιμέρους διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα και μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η τελική τιμή της συσκευασίας, το ποσοστό της έκπτωσης ή η ένδειξη «δώρο» δεν αποτυπώνουν πάντοτε το πραγματικό οικονομικό όφελος. Η τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, σε συνδυασμό με την πορεία της τιμής ενός προϊόντος, προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς. ‘Αλλωστε, μια προσφορά μπορεί να είναι πραγματική, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα και την οικονομικότερη επιλογή