NAVTEX για το «Καλώδιο»: Η ανατομία της τουρκικής τακτικής και η στρατηγική του «γκριζαρίσματος»

Η έκδοση τουρκικής anti-NAVTEX με αφορμή τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo σηματοδοτεί εκ νέου την πρόθεση της Άγκυρας να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στο πεδίο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει το ανυπόστατο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνδυάζοντας διπλωματικές πιέσεις, τακτικούς ελιγμούς και επίδειξη ναυτικής ισχύος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τακτική της Άγκυρας δεν εκδηλώνεται εν κενώ. Κάθε φορά που ένα πλοίο, όπως το Abeille Marengo, επιχειρεί εργασίες πόντισης καλωδίων ή επιστημονικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και σε περιοχές οριοθετημένες ή δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αθήνας, η Τουρκία ενεργοποιεί ένα καλά δοκιμασμένο πρωτόκολλο αμφισβήτησης. Η έκδοση anti-NAVTEX αποτελεί το πρώτο γραφειοκρατικό και θεσμικό βήμα αυτής της αλυσίδας. Μέσω του σταθμού της Αττάλειας ή της Σμύρνης, οι τουρκικές αρχές ισχυρίζονται ότι η θαλάσσια περιοχή εμπίπτει στη δική τους περιοχή ευθύνης ή ακόμη και στη δική τους υποτιθέμενη υφαλοκρηπίδα.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι η θεμελίωση νομικών ισχυρισμών στο διπλανό πεδίο της διεθνούς διπλωματίας. Η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο διοικητικής και επιχειρησιακής αμφισβήτησης, στέλνοντας μήνυμα στις ξένες εταιρείες και τα συμβαλλόμενα κράτη ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς τη δική της άδεια ενέχει επιχειρησιακούς κινδύνους. Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αν και στερείται ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αντιμετωπίζεται από την τουρκική ηγεσία ως πυλώνας της εξωτερικής της πολιτικής, ο οποίος πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς στο πεδίο για να μην ατονήσει.

Το Σενάριο της «Παρενόχλησης Χωρίς Κλιμάκωση»

Όταν το Abeille Marengo προσεγγίσει το σημείο των ερευνών, το πιθανότερο επιχειρησιακό σενάριο περιλαμβάνει την εμφάνιση μονάδων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού ή της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Η Άγκυρα συνηθίζει να αναπτύσσει φρεγάτες ή πυραυλάκατους σε κοντινή απόσταση, επιτηρώντας τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους. Η παρουσία αυτή συνοδεύεται συνήθως από συνεχείς ασύρματες κλήσεις (VHF Radio Channel 16), μέσω των οποίων οι Τούρκοι αξιωματικοί καλούν το πλοίο να σταματήσει τις εργασίες του ή να αποχωρήσει, ισχυριζόμενοι ότι βρίσκεται σε «τουρκική θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας».

Αυτού του είδους η παρενόχληση στοχεύει στην ψυχολογική και επιχειρησιακή πίεση του πλοιάρχου και του ιδιωτικού πληρώματος του γαλλικού σκάφους. Η Τουρκία γνωρίζει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν διεθνή έργα είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε θέματα ασφάλειας και κάλυψης ασφαλίστρων (Protection and Indemnity Clubs). Εάν το τουρκικό ναυτικό καταφέρει να δημιουργήσει ένα αίσθημα επικείμενου κινδύνου, η εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή των εργασιών, πετυχαίνοντας έτσι τον τουρκικό στόχο χωρίς να πέσει ούτε μία βολή.

Η στρατηγική των «Γκρίζων Ελιγμών»

Σε ένα πιο προχωρημένο σενάριο, η τουρκική πλευρά ενδέχεται να κλιμακώσει τις ενέργειές της χρησιμοποιώντας τακτικές επικίνδυνων ελιγμών. Αυτό σημαίνει ότι τουρκικά περιπολικά ή πολεμικά σκάφη μπορεί να πραγματοποιήσουν διελεύσεις σε πολύ κοντινή απόσταση από το Abeille Marengo, παρεμποδίζοντας την πορεία του ή τη διαχείριση των καλωδίων και των εργαλείων που ποντίζει στη θάλασσα. Τέτοιοι ελιγμοί εγκυμονούν πάντα τον κίνδυνο ατυχήματος, το οποίο η Άγκυρα θα μπορούσε εκ των υστέρων να εκμεταλλευτεί πολιτικά.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η τουρκική αεροπορία να εμπλακεί στην επιχείρηση με υπερπτήσεις ή χαμηλές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) πάνω από την περιοχή των ερευνών. Η συνδυασμένη πίεση από αέρα και θάλασσα αποσκοπεί στο να επιδείξει τη στρατιωτική υπεροχή που ισχυρίζεται ότι διαθέτει η Άγκυρα στην περιοχή, αναγκάζοντας ταυτόχρονα την ελληνική πλευρά να αναπτύξει δικές της ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις για την προστασία του ερευνητικού σκάφους.

Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τους τελευταίους μήνες η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει επαναφέρει στην καθημερινότητα την πολιτική των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου με drones – UAV’s. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο χθες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με 7 drones, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των μην επανδρωμέων αεροχημάτων αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε κατά πάγια τακτική.

Πιέσεις προς τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πέρα από τις κινήσεις στο πεδίο, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηριστούν από έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Η Τουρκία αναμένεται να προβεί σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς το Παρίσι, δεδομένης της γαλλικής σημαίας ή ιδιοκτησίας του Abeille Marengo, καθώς και προς την Αθήνα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών θα επιχειρήσει να παρουσιάσει την Ελλάδα ως την «προκλητική πλευρά» που προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες σε «αμφισβητούμενες» περιοχές, παραβιάζοντας το πνεύμα των διμερών επαφών.

Η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει τη γνωστή ρητορική περί «διαμοιρασμού του πλούτου» και ανάγκης για συνδιαμόρφωση των θαλάσσιων ζωνών, προσπαθώντας να διεθνοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί να στείλει μήνυμα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κανένα ενεργειακό ή τηλεπικοινωνιακό έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς τη δική της συγκατάθεση, εμπλέκοντας έτσι το Abeille Marengo σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παζάρι.

Η διαχείριση της κρίσης

Η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο. Η άμεση απάντηση με έκδοση νόμιμης NAVTEX από τους ελληνικούς σταθμούς αποτελεί την πρώτη θεσμική θωράκιση των εργασιών του Abeille Marengo. Στο επιχειρησιακό σκέλος, η διακριτική αλλά σταθερή παρουσία μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού εγγυάται την ασφάλεια του σκάφους και διαμηνύει στην τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκφοβιστεί ούτε να αποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας σε ανώτατο επίπεδο είναι επίσης καθοριστική για την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Η ελληνική διπλωματία βρίσκεται σε στάση αναμονής ώστε να ενημερώσει άμεσα – αν παραστεί ανάγκη – τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για την τουρκική αυθαιρεσία, αναδεικνύοντας ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» υπονομεύει τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Άλλωστε, βάσει αυτού του δόγματος η Άγκυρα έχει συνάψει το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, για το οποίο έχει λάβει μπαράζ καταδικαστικών ανακοινώσεων σε διεθνές επίπεδο.