Δούρου: Στεγαστική πολιτική, υγεία, παιδεία, Τεχνητή Νοημοσύνη, οι εθνικές αποστολές του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, εστιάζοντας στη στεγαστική πολιτική, την υγεία, την παιδεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές αποτελούν τις «εθνικές αποστολές» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε χαρακτηριστικά την Πέμπτη (5/11) κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mesogeios TV.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, θα αποτελούσε «έναν τεράστιο βραχνά για τους δανειολήπτες».

«Στη ΔΕΘ ήμασταν το μόνο κόμμα που είχαμε πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, πρόταση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Από τις 31 Αυγούστου είχαμε την πρόταση της αντιμετώπισης της εκτόξευσης του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας των πολιτικών της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση», υπενθύμισε, ενώ αναφορικά με το πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, παρέπεμψε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να παίξουν ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα στη δημιουργία χιλιάδων νέων κατοικιών.

Ως αποτέλεσμα των κοστολογημένων προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Δούρου παρουσίασε την αναδίπλωση του πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου: «Και δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και ευρωπαϊκές πολιτικές υπάρχουν, όπως τα “DRM” και τα “one-off” και χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και άλλες έντεκα τον αριθμό, έχουν μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και τον Ειδικό Φόρο στα αγροτικά προϊόντα».

«Αφού παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό τις προτάσεις μας, μετά, σιγά-σιγά, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μέχρι και το ΠΑΣΟΚ και τον νέο φορέα, άρχισαν να βάζουν στο στόμα τους αυτά που τους λέγαμε και μας έλεγαν ότι “δεν ευσταθούν”», σημείωσε.

«Είμαστε αυτήν τη στιγμή μια ΚΟ που από 8 μέλη, αριθμεί ήδη 12, και μάλλον θα καλωσορίσουμε και άλλους και άλλες»

Αναφερόμενη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Δούρου, με αφορμή τη νέα προσθήκη της βουλευτή Ηλείας, Ζωής Αναστασοπούλου, τόνισε: «Είμαστε αυτήν τη στιγμή μια ΚΟ που από 8 μέλη, αριθμεί ήδη 12, και μάλλον θα καλωσορίσουμε και άλλους και άλλες».

«Σύμφωνα με το καταστατικό μας, σκοπός μας είναι η δημιουργία προγραμματικών συγκλίσεων με άλλα προοδευτικά κόμματα και με προοδευτικές προσωπικότητες», επεσήμανε. Παράλληλα, μίλησε για περιπτώσεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταφέρνει να συντονίζει γύρω του δυνάμεις που ξεπερνούν το δυναμικό της ΚΟ του, «μόλις χθες κατορθώσαμε να συλλέξουμε 19 υπογραφές, για να περάσουμε την πρόταση στη Βουλή», υπενθυμίζοντας ότι η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής είχε συγκεντρώσει 119 ψήφους.

Τι είπε για την Ακροδεξιά

Όσον αφορά το φαινόμενο της εισχώρησης της Ακροδεξιάς στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, η κ. Δούρου, είπε: «Κάτι πάει λάθος στην Ελλάδα που πλήρωσε τόσο μεγάλο φόρο αίματος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ελλάδα της Κανδάνου, των Ανωγείων, των Καλαβρύτων, του Χορτιάτη, όταν θεωρούν 18χρονα παιδιά ότι μπορούν να χαιρετούν ναζιστικά». «Στη χώρα που προ ημερών γιορτάσαμε το “ΟΧΙ” του ελληνικού λαού, που μαρτύρησε από τους φασίστες και τους ναζιστές, έχουμε έναν καταδικασμένο εγκληματία, μέχρι πρότινος έγκλειστο στις φυλακές του Δομοκού, να του δίνεται άδεια να πραγματοποιήσει εκδήλωση την ίδια μέρα, 28η Οκτωβρίου, και να έχει από κάτω νέους ανθρώπους που χαιρετούν ναζιστικά», υπογράμμισε.

Στο πεδίο της Εξωτερικής Πολιτικής, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την «απαράδεκτη συμφωνία στη Μονή Σινά», αλλά και την απόφαση να επιστραφούν τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, «βάσει της Χάγης και βάσει της Συνθήκης του Νεϊγύ, θα μπορούσαν να είναι ένα ισχυρό χαρτί για να διαπραγματευτούμε το να γυρίσουν πίσω τα κειμήλια μας», γνωστοποιώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα απαιτήσει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή.